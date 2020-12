Afrobasket U18 garçons : Bourama Coulibaly, le meilleur de la compétition - abamako.com

Afrobasket U18 garçons : Bourama Coulibaly, le meilleur de la compétition Publié le mardi 15 decembre 2020 | Mali Tribune

En finale de l’Afrobasket U18 Garçons disputée le mercredi, le Mali s’est imposé devant le Sénégal 82-80 pour remporter son 2e trophée d’affilée de la compétition. Pour la conquête de ce second titre continental, Bourama Coulibaly a été énorme notamment en finale. Il a ainsi été logiquement désigné meilleur joueur du tournoi.





Auréolé de son titre de champion d’Afrique, l’entame de compétition du Mali ne laissait pas espérer avec 3 défaites de rangs lors de la phase de groupes. Mais au fil des matches, les garçons du coach Aladji Dicko ont su trouver les ressources nécessaires pour renverser la tendance et achever la compétition de la plus belle manière: remporter le trophée. La révolte a été sonnée face au pays hôte dans le dernier carré. En effet, en demi-finale, le Mali a surpris l’Égypte, invaincue jusque-là, démontrant tout son caractère dans les moments les plus déterminants du tournoi pour s’inviter en finale face au Sénégal.



En retrouvant l’un de leurs bourreaux des rencontres de groupes, Bourama Coulibaly et ses partenaires n’ont pas raté l’occasion de prendre leur revanche. Sous l’impulsion du sociétaire d’Attar Club de Kidal, meilleur marqueur avec 21 points (sur les 82 points marqués par le Mali) avec 5 assists et 5 rebonds, les Aiglons se sont imposés, une fois de plus en finale, devant les Lionceaux sénégalais comme lors de la précédente édition de la compétition à Bamako.



Dans un bon jour, l’arrière de l’équipe nationale a également transformé 11 de ses 12 lancers francs. Une adresse d’une grande importance dans un match aussi serré comme la finale qui a sans doute permis au Mali de conserver son titre de champion d’Afrique.



Fort d’une telle prestation et d’une taille de 197cm, Bourama Coulibaly a été logiquement désigné MVP (meilleur joueur) de l’Afrobasket 2020.



Cerise sur le gâteau, il a été classé dans le “5 majeur” soit l’équipe type de la compétition où il est rejoint par les Égyptiens Moamen Abouzeid et Mohab Abdalatif, ainsi que les Sénégalais Babacar Sané et Ibou Badji.



Par ailleurs, Ibou Badji a terminé meilleur rebondeur avec 65 prises, tandis qu’Abouzeid a été le plus efficace à trois points avec neuf tirs réussis. Abdalatif a été couronné meilleur marqueur avec un total de 88 points. Quant à l’Égypte, elle a reçu le Prix du fair-play.







Alassane Cissouma