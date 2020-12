Concertation à Abidjan de 15 faîtières de la société civile de la Cedeao sur les enjeux de l’APE - abamako.com

Concertation à Abidjan de 15 faîtières de la société civile de la Cedeao sur les enjeux de l'APE Publié le mardi 15 decembre 2020

© APA par Saliou AMAH

Concertation à Abidjan de 15 faîtières de la société civile de la Cedeao sur les enjeux de l`APE

Un atelier de concertation sur les enjeux de l'Accord de partenariat économique (APE), regroupant 15 plateformes de la société civile issues de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), s'est ouvert mardi à Abidjan.



Ce premier atelier des Organisations de la société civile (OSC) notamment membres du Réseau des plateformes d'ONG d'Afrique de l'Ouest (Repaoc), se tient sur trois jours. Entamé la veille, il a été ouvert officiellement ce mardi et devrait s'achever mercredi.



Il est organisé par la Convention de la société civile ivoirienne (CSCI) avec l'appui de ses partenaires, le Repaoc et le Groupe de recherche et d'échanges technologiques (GRET), des organisations qui accompagnent le projet sur le suivi citoyen de l'APE Intérimaire en Côte d'Ivoire.



Coordonnée par le Repaoc, la rencontre a regroupé 20 participants dont 15 leaders de plateformes d'OSC issues de la Cedeao autour du thème : "Accord de partenariat économique UE/Afrique: analyses et observations des OSC d'Afrique de l'Ouest".



M. Guillaume Golebi, représentant le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieurs, qui a ouvert l'atelier, a relevé que l'un des défis majeurs demeure l'harmonisation des différents régimes commerciaux en Afrique de l'Ouest en vue d'un régime unique.



La Côte d'Ivoire et l'Union européenne (UE) ont conclu un APE Intérimaire en attendant la mise en place de l'APE régional entre l'Afrique de l'Ouest et l'UE. Et ce, après que les négociations de l'APE régional n'ont pas abouti à une conclusion en fin 2017.



L'UE s'est en outre engagée à négocier des accords d'étape sur le bloc commerce des marchandises avec des sous-groupes ou des pays de la région ouest-africaine. La Côte d'Ivoire et le Ghana vont ainsi signer un APE Intérimaire (APEI) avec l'UE.



L'APEI de la Côte d'Ivoire est un accord de commerce et de développement. Depuis le 1er janvier 2008, cet APE donne libre accès à tout produit transformé ou non, originaire de la Côte d'Ivoire, au marché européen et britannique sans droit de douane.



En retour, la Côte d'Ivoire se devait de démanteler progressivement ses tarifs douaniers assortis d'une possibilité de suspension dès que l'APE régional, adopté par les chefs d'Etat et de gouvernement de la Cedeao en juin 2014, est officiellement conclu.



M. Golebi a souligné que le démantèlement tarifaire prévu par l'Etat ivoirien pour le 1er janvier 2019 est entré en vigueur depuis le 6 décembre 2019 avec l'adoption de circulaires douanières portant sur une liste de 1.155 produits pour la première phase.



La deuxième phase du démantèlement tarifaire portant sur 1.150 produits, et prévue pour le 1er janvier 2021, a été également acté par le ministère chargé du Budget à travers une ordonnance du gouvernement ivoirien.



Le représentant du ministre a annoncé qu'un observatoire de l'APE sera mis en place au sein de la Commission nationale, invitant les acteurs à répondre favorablement aux convocations de ce groupe qui sera co-présidé par le secteur privé et l'administration ivoirienne.



Le coordonnateur national de la Convention de la société civile ivoirienne, Mahamadou Kouma, a fait savoir que cet atelier a pour but de favoriser la concertation entre les OSC membres du Repaoc sur les politiques d'intégration régionales en vue d'une synergie d'actions.



Cet atelier vise par ailleurs à analyser les opportunités et les contraintes de l'APE, et à partager les expériences de la Côte d'Ivoire et du Ghana sur les outils et les moyens de suivi des APE.



