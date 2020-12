Hausse des cas de COVID au Mali: Suspension des cours dans l’enseignement supérieur - abamako.com

Les cours seront suspendus dans l’enseignement supérieur pour quinze jours au Mali, en proie à une hausse des cas de nouveau coronavirus depuis plusieurs semaines, ont annoncé mardi les autorités. Les universités fermeront dès mardi et ne rouvriront que le 4 janvier, selon un communiqué du Ministère de l’Enseignement supérieur reçu par l’AFP.Le Mali est en proie à une importante hausse des cas depuis plusieurs semaines. Peu touché depuis le début de la pandémie, le pays pauvre et ensanglanté par les violences jihadistes et les affrontements intercommunautaires d’Afrique de l’Ouest a enregistré entre 100 et 150 cas par jour depuis la mi-novembre.Alors qu’il effectuait 500 tests journaliers lors du premier pic en mars, le Mali en organise aujourd’hui "près de 2.500 quotidiennement", selon Bamako.Répondant à des rumeurs de rupture de stock des tests, le Premier ministre s’est voulu rassurant lundi: "Pour une dizaine de jours le stock est disponible, et au moment où je vous parle des commandes sont en cours de livraison", a déclaré Moctar Ouane, en visite à l’Institut national de Santé publique (INSP).Le Mali a recensé depuis le début de la pandémie 5.836 cas, dont 201 décès, selon le dernier bilan officiel en date.