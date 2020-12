Vent de colère naissant: Mahmoud désamorce la bombe - abamako.com

Vent de colère naissant: Mahmoud désamorce la bombe Publié le mercredi 16 decembre 2020

© aBamako.com par A S

Cérémonie de remise de trophée "personnalité de l`année" à l`imam Mahamoud Dicko

Bamako, le 07 novembre 2020 Le forum Libre, une organisation de la société civile a décerné le titre de « Personnalité de l’année 2020 » à l’imam Mahmoud Dicko Tweet

Les partisans de l’imam Mahmoud Dicko sont vent débout contre ses pourfendeurs. Des critiques se multiplient, voire des insultes sur les réseaux sociaux contre cette figure emblématique de la lutte contre le défunt régime. On lui a reproché sans le moindre début de preuve d’avoir travaillé au corps un compagnon de lutte, l’imam Diarra notamment. Ce dernier avait accepté finalement de siéger au Conseil national pour la transition (CNT) après avoir indiqué qu’il n’avait pas introduit son dossier de candidature. Contre toute attente, Diarra a jeté l’éponge au lendemain de la séance inaugurale qui a vu l’élection à la tête de cet organe législatif du colonel Malick Diaw.

D’aucuns ont prêté à Mahmoud Dicko d’œuvrer en sourdine à son élection à la tête du pays. Un jeu qui lui vaut d’attirer la sympathie des militaires, si un deal ne serait pas conclu dans ce sens. Aussi, on lui a collé le dessein de créer les conditions d’une victoire électorale de Soumaïla Cissé, leader de l’Union nationale pour la démocratie (URD) et ancien chef de file de l’opposition contre qui il avait préféré Ibrahim Boubacar Keïta au second tour de la présidentielle de 2012 ou du PDG de CIRA Mali, M. Coulibaly. Les supputations vont bon train. Et ses partisans ont commencé à ronger leurs freins. Au point de proférer des mises en garde et des menaces.



Mahmoud Dicko a invité ses partisans au calme comme dans un passé récent. A ceux-ci, il a indiqué qu’il est et reste un homme donc sujet à des critiques d’où qu’elles viennent. Celles-ci, contrairement à leur appréhension, l’aident plutôt à se polir. Bien de références ont été à des passages coraniques pour étayer ses assertions.



Ses partisans menaçaient de lâcher les brides et qu’ils ne seraient pas tenus responsables de ce qui adviendra.



Georges. F. Traoré