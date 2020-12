Lancement du programme décennal de développement de l’éducation et de la formation professionnelle (PRODEC 2), Hier / Le Mali amorce une nouvelle dynamique dans l’amélioration de son système éducatif - abamako.com

Lancement du programme décennal de développement de l'éducation et de la formation professionnelle (PRODEC 2), Hier / Le Mali amorce une nouvelle dynamique dans l'amélioration de son système éducatif
Publié le mercredi 16 decembre 2020

© aBamako.com par AS

Le nouveau gouvernement tient son premier conseil de cabinet à la primature

Photo: Ministre de l'éducation nationale, Pr Doulaye Konaté

Le Centre international des Conférences de Bamako (CICB) a servi de cadre hier mardi 15 décembre au lancement du PRODEC 2 sous la conduite du Premier ministre M. Moctar Ouane. À cette rencontre qui vise à insuffler une nouvelle dynamique dans l’amélioration du système éducatif malien, plusieurs acteurs de l’école étaient présents. Le Président du Conseil National de Transition (CNT) ainsi que le ministre de l’Education Nationale, Professeur Doulaye KONATE coordinateur du PRODEC 2 et ses collègues de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Professeur Amadou KEITA), de l’Emploi et de la formation professionnelle (M .Mohamed Salia TOURE) ont également participé à la rencontre.





La première intervention de la rencontre a été celle de Mme le maire de la commune III dont la circonscription abritait la cérémonie. Souhaitant la bienvenue à l’assistance Mme Djiré Mariam DIALLO a mentionné l’importance de la rencontre surtout que selon elle, ‘’ l’école malienne a connu une année très difficile. Le lancement du PRODEC 2 est une initiative à saluer car, une éducation et une formation professionnelle de qualité restent un défi pour les pays en développement et pour le Mali en particulier. Conscientes de notre rôle dans la gestion de l’école en mode décentralisé en tant que collectivités, nous allons jouer notre rôle car l’éducation exige le rôle de tous les partenaires. Nous devons conjuguer nos efforts pour une école performante et apaisée dans un Mali debout ».





À la suite de Mme le maire, c’est M. Souleymane Goundiam de l’équipe Technique d’élaboration du PRODEC 2 qui a fait un exposé sur les grandes lignes du programme. Il a fait comprendre que le nouveau programme décennal de développement de l’éducation et de la formation professionnelle (PRODEC 2), « s’articule autour de cinq axes de reformes majeurs, appelés programmes qui seront exécutés selon une approche holistique. Et l’objectif vise à assurer le droit des citoyens à une éducation et formation de qualité à travers un système éducatif inclusif, mieux adapté, cohérent et fonctionnel ». Au cours de la rencontre, les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ont reconnu que le programme décennal de développement de l’éducation et de la formation professionnelle est un document de référence et d’orientation nationale en matière d’éducation et que le processus d’élaboration du PRODEC 2 qui a commencé en 2016 a été inclusif . Placé sous sa coordination, le ministre de l’éducation nationale Professeur Doulaye KONATE a indiqué en son nom ainsi qu’en ceux de ses collègues de l’enseignement supérieur et de l’emploi que le lancement du PRODEC 2 constitue une étape importante dans le processus de refondation du système éducatif national. En effet, dans le cadre de la refondation de son système éducatif, le Gouvernement du Mali a élaboré et adopté en 1999, avec l’appui de l’ensemble des acteurs et partenaires (…)



Mahamane TOURE



