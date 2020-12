Paiement des salaires et accessoires des fonctionnaires des collectivités territoriales : Le gouvernement affecte 07 milliards de FCFA pour l’exercice 2021 contre 06 milliards en 2020 - abamako.com

Paiement des salaires et accessoires des fonctionnaires des collectivités territoriales : Le gouvernement affecte 07 milliards de FCFA pour l'exercice 2021 contre 06 milliards en 2020 Publié le mercredi 16 decembre 2020

dans un communiqué cosigné par le ministre de l’Économie et des Finances M. Allousseni SANOU et par le Lieutenant-colonel Abdoulaye MAIGA , le Gouvernement informe de la mise à disposition de 07 milliards de F CFA pour la prise en charge des fonctionnaires des collectivités territoriales relevant du Cadre de l’Administration générale par l’État. La présente enveloppe qui prend effet l’année prochaine dépasse d’1 milliard de FCFA, celle de cette année.





Le document informe que « dans le cadre de la gestion des revendications du Syndicat National des Travailleurs des Collectivités Territoriales (SYNTRACT) relatives à la prise en charge effective des salaires et accessoires des fonctionnaires des collectivités territoriales relevant du Cadre de l’Administration générale par l’État, le Gouvernement a affecté un montant de sept milliards (…)



