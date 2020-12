L’Imam Mahmoud Dicko dans un enregistrement Audio : ‘’ Je n’ai aucune objection à ce qu’on dise des choses sur moi, je demande à tous mes soutiens de leur laisser-dire’’ - abamako.com

Publié le mercredi 16 decembre 2020 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

L`imam malien Mahmoud Dicko lors du lancement de son mouvement politique la Coordination des mouvements, associations et sympathisants (CMAS), le 7 septembre 2019 à Bamako.

Cible de plusieurs lynchages médiatiques ces derniers jours, l’imam Mahmoud DICKO s’est exprimé à travers un enregistrement audio qui a fait le tour des réseaux sociaux ces dernières 24 heures. En réaction à toutes les critiques, l’imam estime qu’il n’a pas atteint ‘’ le niveau où je dois être exempt de toute critique’’.





En effet , les Maliens de l’intérieur comme ceux de l’extérieur ont été émus , certains sidérés , et d’autres d’entendre des audio dans lesquelles, l’imam Mahmoud DICKO est pris à partie . Il a été critiqué, insulté par certains qui collaboraient avec lui et par d’autres avec qui il n’a jamais eu de relations. En réaction aux propos jugés frustrant, les proches de l’imam de Badalabougou avaient commencé à s’énerver et certains l’ont poussé à parler. Pour l’imam DICKO, en cette période ce dont notre pays a besoin, c’est l’accalmie, et qu’aussi, ses proches ne doivent pas se mettre en colère. « L’imam que je suis n’est pas arrivé à un niveau où, on ne doit pas tenir des propos à mon encontre. Donc, laissez leur dire, ça ne fait rien. Je n’ai aucune objection à ce que je sois critiqué. Les propos qui ont été tenus ne sont pas nouveaux, ils ont été tenus avant aujourd’hui. Je demande à tous mes soutiens de ne rien dire et de ne rien faire. Aussi, faites des bénédictions à toutes les personnes qui disent des choses sur moi’’, a lancé comme appel , l’imam Mahmoud DICKO à l’endroit de ses soutiens.



Mahamane TOURE



NOUVEL HORIZON