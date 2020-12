Lutte contre la délinquance financière : Les actes ne suivent pas les mots - abamako.com

Presque deux mois après la remise du rapport au président de la transition, les filets de la justice tardent à attraper d’autres poissons en dehors du seul ambassadeur du Mali au Burkina

L’opinion était en délire. Rarement la quasi-unanimité était faite autour de la volonté de traduire les délinquants à col blanc devant la justice. Le ton employé, le contexte et la promptitude du président de la transition à transmettre intégralement le rapport et dès lundi – on était vendredi – aux hommes de la loi achevaient de convaincre que le vent du changement soufflait sur le Mali. La confirmation est d’ailleurs venue de l’interpellation de l’ambassadeur du Mali au Burkina Faso, Amadou Soulalé, puis son incarcération à la Maison d’arrêt de Bamako.



« Je combattrai l’impunité de toutes mes forces »



Plus rien depuis. Les augures ont scruté le ciel, le citoyen lambda a prêté l’oreille, les observateurs se sont suffisamment nettoyé les yeux, au risque des les crever, rien de nouveau sous le soleil. Pourtant il y a matière à profusion. D’ailleurs, les propos de Bah N’Daw ont continué de résonner dans les esprits. En recevant le rapport du Vérificateur général, il avait textuellement déclaré « soyez certain alors, monsieur le Vérificateur général, que la situation ne restera pas en l’état ! Car dès lundi, les départements ministériels concernés seront mobilisés pour que les responsables des entités incriminées sachent que la performance n’est pas facultative mais obligatoire. Il n’y a pas d’hésitation possible ; c’est soi le Mali, soit la porte ! Monsieur le Premier ministre, en tant que chef de l’administration publique, la balle est dans votre camp. Et vous savez à quoi vous en tenir ! Je combattrai l’impunité de toutes mes forces. On réussissait parfois, sous le prétexte de l’urgence, à tromper ma vigilance. Et parfois, je serai victime de nos faibles capacités d’investigations.



Mais, chaque fois que la preuve est établie, je corrigerai l’erreur et la sanction tombera. Personne n’y échappera. Tous ceux qui voudront servir du Mali, au lieu de le servir, le feront à leurs risques et périls. Qu’ils le sachent ! »



Loin de pousser de longues dents carnassières, les irrégularités financières sont épinglées dans trente-une entités vérifiées, notamment les ambassades du Mali – Washington 181,50 millions de F CFA se sont évaporés, Rome 284,15 millions ont été carottés, Abidjan s’est affiché au milieu du tableau sombre avec 166,48 millions, loin devant Madrid avec 51,05 millions, Ouagadougou a caracolé en tête du classement en pointant 1,84 milliard.



La palme d’or est allée aux sociétés minières. Syama a affiché au compteur des déperditions 227,87 milliards de F CFA contre le nain Loulo et Gounkoto où 60,53 milliards décelés.



Des chiffres qui donnent froid à la colonne vertébrale, donne des vertiges et des sueurs froides. Souffrez de poursuivre le voyage dans la grisaille de la délinquance financière ! Mais nous n’allons pas vous assommer davantage de chiffres. Contentons –nous d’en énumérer quelques uns. D’abord, la Pharmacie populaire du Mali sevrée de 236,41 millions, ensuite l’Office de radio et télévision du Mali (ORTM) délesté de 4,53 milliards, et enfin l’Office malien de l’habitat où une évasion de 247,95 millions de nos francs épinglées.



Georges François Traoré