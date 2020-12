Enlèvements des 300 adolescents par Boko Haram : `` un coup politique `` - abamako.com

Publié le mercredi 16 decembre 2020 | LCI

© Reuters par Moulaye Chirfi

L`enlèvement a eu lieu dans la région de Tombouctou (photo d`illustration).

Ce mardi, le groupe terroriste Boko Haram a revendiqué l'enlèvement de 300 adolescents dans le nord du pays. Dans quel contexte intervient cette action ? Vincent Foucher, chercheur au CNRS et spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, répond à nos questions.



Le Nigeria plonge une nouvelle fois dans la peur. Ce mardi 15 décembre, le leader de Boko Haram, Abubakar Shekau, a revendiqué l'enlèvement de plusieurs centaines de lycéens dans le nord-ouest du pays. Si cette action rappelle le kidnapping des filles de Chibock (dans l'État du Borno) en 2014, c'est la première fois que le groupe jihadiste organise une attaque dans le nord du pays à Kankara (Etat de Katsina).



Que signifient ces enlèvements et dans quel contexte s'inscrivent-ils ? Pour comprendre, il faut revenir sur les divisions à l'intérieur du mouvement djihadiste Boko Haram tout en prenant en compte le contexte politique et sécuritaire dans le pays. Vincent Foucher, chercheur au CNRS, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, répond aux questions de LCI, nous éclaire.



Avec ces enlèvements, que cherche à faire Boko Haram ?



Il s'agit d'un coup politique ! C'est une façon pour Abubakar Sheakau – leader de la secte islamiste Boko Haram – de reprendre le devant de la scène. À travers cette action, plusieurs choses doivent être notées. Tout d'abord, c'est la première fois que le groupe Boko Haram revendique une action dans l'État de Katsina (nord-ouest du pays). Non seulement, cette attaque peut être perçue comme une provocation à l'égard du président actuel, Muhammadu Buhari, originaire de cette région, mais le fait qu'ils soient actifs cette partie du pays est inquiétante.



Cet événement peut aussi être comparé - dans son ampleur - à l’enlèvement des 276 lycéennes de Chibok en 2014. Cette action avait, à l'époque, donné à Abubakar Sheakau sa gloire globale. Et ces nouveaux enlèvements d'adolescents peuvent constituer un moyen pour le leader de Boko Haram de redorer son blason, une façon de montrer qu'ils sont toujours là.



Aussi, pour comprendre cette attaque, il faut comprendre le contexte. En effet, en 2016, le mouvement jihadiste Boko Haram s'est scindé en deux. De ce divorce, deux factions sont nées : celle reliée à l'État islamique et l'autre restée aux mains de Abubakar Sheakau. Cependant, cette dernière est la plus faible des deux et ces enlèvements d'adolescents pourraient avoir pour but d'attirer des ralliements.