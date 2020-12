Election CAF, Jacques Anouma​ : «​ L`Afrique doit se faire respecter​ !​ » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Election CAF, Jacques Anouma​ : «​ L`Afrique doit se faire respecter​ !​ » Publié le mercredi 16 decembre 2020 | Sport Mania

© Autre presse par DR

La Fédération ivoirienne de football (FIF) a apporté son soutien à Jacques Anouma pour l’élection à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF).

Tweet

Dirigeant emblématique du football africain, Jacques Anouma est candidat pour diriger la Confédération africaine de football (CAF). L’Ivoirien, qui jouit d’une immense expérience dans les plus hautes sphères mondial du ballon rond, est déterminé à faire rayonner la plus haute instance continentale. «​ En ce qui me concerne, je vais profiter de mon expérience multidimensionnelle dans le domaine de la finance et du sport, et du football en particulier, pour faire de cette CAF quelque chose de crédible au sein du football mondial​ », annonce-t-il.



L’autre combat de Jacques Anouma sera de donner une indépendance à une CAF aujourd’hui aspirée par Gianni Infantino, le président de la FIFA. «​C’est à nous de ne pas baisser la garde et puis de faire en sorte que nous soyons respectés, parce que ce n’est pas évident que toutes les décisions qu’on nous impose en Afrique, on puisse le faire à l’UEFA, au Comebol [Confédération sud-américaine de football] ou à la Concacaf [Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes]. Il faut que l’Afrique soit forte. Il faut qu’on se fasse respecter.​ », tonne l’ancien président de la Fédération ivoirienne de football.



Par Abdoul Kapo