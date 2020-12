Les audiences publiques suspendues dans les juridictions du premier et du second degré - abamako.com

Le Ministre de la justice et des droits de l'Homme, garde des sceaux en raison de la résurgence de la maladie à coronavirus, et les nécessités de service, dans un décret, a décidé de suspendre les audiences publiques des juridictions du premier et du second degré en toutes matières à compter du 17 Décembre 2020, jusqu'au 16 Janvier 2021.



Selon le même décret, les chefs de juridictions peuvent organiser exceptionnellement des audiences pour l'examen des causes présentant un caractère d'urgence extrême ou de nécessité absolue.



Fsanogo/abamako.com