Mali; un soldat tué dans l'explosion d'une mine artisanale Publié le mercredi 16 decembre 2020

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

Un soldats des forces spéciales maliennes est a été tué et cinq blessés dans l’explosion d’une mine artisanale au passage de leur véhicule sur l’axe reliant Gao (nord-est) à la région de Mopti (centre), a indiqué mercredi l’armée malienne sur twitter.





« Dans la matinée du mardi 15 Décembre 2020 aux environs de 08h24, au cours d’une mission de patrouille sur la RN16, un véhicule du #RCP (Régiment des Commandos Parachutistes) a sauté sur un engin explosif improvisé, faisant un mort et cinq blessés », ont indiqué les Forces armées maliennes sur twitter.



D’importants dégâts matériels ont été également enregistrés. Les blessés de l’attaque ont été évacués avec l’aide de la force française Barkhane. Le Mali, à l’instar des pays du sahel est en proie à insurrection armée. Malgré la présence des troupes étrangères, les groupes armés continuent d’occuper le terrain.



Des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat islamique montent des embuscades et des attaques contre des camps militaires et posent des engins explosifs artisanaux le long des axes routiers, faisant des victimes civiles et militaires.



Source: actucameroun