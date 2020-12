CHAN 2020 : le Cameroun est matériellement prêt mais s`inquiète de son équipe - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CHAN 2020 : le Cameroun est matériellement prêt mais s`inquiète de son équipe Publié le jeudi 17 decembre 2020 | BBC

© Autre presse par DR

Le nouveau stade Japoma et le complexe d`entraînement à Douala

Tweet

Le tapage médiatique qui accompagnent l'organisation du Championnat d'Afrique des nations de football (CHAN) 2020 est évident au Cameroun 30 jours avant le coup d'envoi.



Cependant, les préparatifs de l'équipe, connue sous le nom de Lions intermédiaires, qui représentera les hôtes lors de l'événement à 16 équipes, ne se déroulent pas aussi bien.



Le tournoi continental pour les joueurs exerçant leur métier dans leur championnat national devait avoir lieu en mars mais a été retardé en raison de la pandémie mondiale de Covid-19.



Le gouvernement camerounais a investi massivement, financièrement et matériellement, dans la construction de nouvelles infrastructures, dont un stade de 50 000 places à Douala pour le tournoi.



Le Premier ministre du pays, Joseph Dion Ngute, est très heureux de ce que son pays a à offrir pour cet événement qui réunira 16 nations.



"L'infrastructure dont nous disposons ici pour le CHAN est comparable à ce qui existe partout dans le monde et les Camerounais peuvent en être fiers", a déclaré Dion Ngute.



"Pendant les 100 prochaines années, les Camerounais ne penseront pas à construire des stades car des infrastructures de qualité ont été construites dans tout le pays"



Il a également admis qu'il était nécessaire de procéder à quelques "ajustements mineurs" afin de garantir que la confrontation continentale de janvier soit un succès historique.



Dion Ngute a également laissé entendre qu'il pourrait y avoir un retour des fans dans les tribunes pour ce qu'il espère être une "fête du football africain".



L'optimisme des responsables camerounais est partagé par la Confédération africaine de football (Caf) qui, lors de sa dernière réunion du comité exécutif, a convenu que "le Cameroun est prêt à accueillir l'événement".



La Caf a souligné que les visites d'inspection dans les trois villes hôtes Yaoundé, Douala et Limbe avaient montré la volonté du Cameroun d'organiser l'événement.



Après une interruption de sept mois déclenchée par la pandémie de Covid-19, les activités sportives au Cameroun ont repris en octobre, avec plusieurs championnats nationaux qui battent maintenant leur plein.