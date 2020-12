Sécurisation des espaces universitaires : Les mesures idoines du Ministre Amadou KEITA - abamako.com

Sécurisation des espaces universitaires : Les mesures idoines du Ministre Amadou KEITA Publié le jeudi 17 decembre 2020

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr. Amadou KEITA a décidé de prendre le taureau que constitue la violence sur les campus universitaires de Bamako surtout, par les cornes. Pour en effet venir à bout de ce climat d’insécurité grandissant sur la colline de Badalabougou en particulier où les étudiants s’affrontent à longueur des années, l’actuel ministre en charge de l’enseignement supérieur au Mali, a sorti la grande artillerie. Celle-ci se matérialise par un plan qui s’articule autour de quatre axes majeurs.



Il s’agit de l’opérationnalisation des Groupes de Sécurité Universitaire (GSU). Ces GSU sont des services techniques faisant partie de l’organigramme des universités. « Au regard des défis sécuritaires et des évènements imprévus dans l’enceinte universitaire, auxquels font face les enseignants, les étudiants et le personnel administratif, il est impératif et urgent d’opérationnaliser ces GSU qui doivent être dirigés par des agents des forces de sécurité et de défense comme chefs de service conformément aux textes de création de ces universités. » peut-on lire dans une correspondance du Pr. Amadou KEITA adressée le 15 décembre dernier à son collègue de la Sécurité et de la Protection civile. A ce dernier, il a été demandé dans le même message d’affecter au Ministère en charge de l’Enseignement supérieur, cinq fonctionnaires sous-officiers supérieurs de Sécurité Défense pour animer ces GSU.



La seconde disposition prise par le ministre KEITA pour éradiquer le fléau violence dans les universités est la libération des domaines universitaires des occupations illégales. Cette mesure est quant à elle adressée aux Recteurs, aux Directeurs des Grandes Ecoles, aux Directeurs des Instituts et au Directeur du CENOU. « Dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’action des feuilles de route issues des recommandations du Forum National sur l’insécurité en milieu scolaire et universitaire, je vous invite chacun en ce qui le concerne à prendre toutes les dispositions afin de déguerpir tous les parkings, gargotes, kiosques et autres installations illégalement aménagés dans l’emprise de vos structures respectives. » a formulé le ministre.



La sécurité dans les cités universitaires est aussi inscrite dans le plan Marshal du ministre Pr. Amadou KEITA. Pour y arriver, il a demandé toujours à son collègue de la sécurité et de la protection civile de prendre toutes les dispositions utiles pour l’opérationnalisation des postes de sécurité créés dans les cités universitaires de Kabala (04), Badalabougou (03) et de l’IPR/FRA de Katibougou (01). Aussi est-il demandé au ministère de la sécurité de procéder avec les Recteurs à l’organisation des patrouilles et des fouilles périodiques dans les cités universitaires de Kabala, de Badalabougou, du point G, de Ségou et de l’IPR/FRA de Katibougou.



Enfin, le plan Marshal Pr. Amadou KEITA entend également passer par la dénonciation des protocoles signés avec l’Association des Elèves et Etudiants du Mali (AEEM). Invitation a donc été formulée à l’endroit du Directeur Général du CENOU afin que celui-ci prenne toutes les dispositions utiles en vue de dénoncer tous les protocoles signés entre l’AEEM et sa structure. Autrement dit, le DG du CENOU est sommé de rompre ses compromis qui le lient jusqu’ici aux étudiants de la fameuse AEEM. Redonner aux universités maliennes leur lettre de noblesse en termes d’espaces paisibles, passe par l’ensemble de toutes ces mesures selon le plan du ministre Amadou KEITA.



André SEGBEDJI/abamako.com