Mouvements de grève de l'UNTM : Le gouvernement Déclenche le processus de retenue sur le salaire

Mouvements de grève de l'UNTM : Le gouvernement Déclenche le processus de retenue sur le salaire Publié le jeudi 17 decembre 2020 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par AS

Rencontre entre l`UNTM et le Gouvernement

Bamako, le 13 novembre 2020. Dans le cadre des négociations devant permettre une décrispation de la situation sur le front social, le Gouvernement de la transition a rencontré les principaux syndicats de l`Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) Tweet

L'union nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) est en grève depuis le lundi pour un arrêt de travail de 5 jours. Bien avant le déclenchement de la dite grève qui fait suite aux échecs des négociations sur le préavis déposé le 23 novembre 2020, le ministre du Travail avait pris des dispositions pour l’application en cas de grève : « Au Mali, le droit de grève est un droit constitutionnel. Il est garanti par la Constitution en son article 21. Mais la grève obéit à des règles édictées par la loi et le règlement’’, indique le ministre Maitre Harouna TOUREH dans sa correspondance adressée aux autres membres du Gouvernement les 72 heures avant le début de la grève. Il a surtout insisté sur l’application de l’article 17 de la Loi N°87-47 /AN-RM du 10 août 1987 qui consiste à procéder à une retenue sur le salaire du nombre de jours d’arrêt de travail.





Dans sa lettre, le ministre du Travail avait indiqué que conformément à la loi ‘’les travailleurs qui se mettent en grève doivent évacuer les locaux et s’abstenir de porter atteinte à la liberté du travail (article Il de la Loi n087- 47/AN-RM relative à l’exercice du droit de grève dans les services publics) car les travailleurs sont libres de suivre ou de ne pas suivre un appel à grève. Toute personne ou tout groupe de personnes qui empêcherait un travailleur d’exercer son droit du travail doit être évacué par les forces de l’ordre »



Me Harouna Toureh souligne que l’exécution du service minimum est une exigence de la loi et quiconque qui ne défère pas à un ordre d’exécution de service minimal, qui abandonnera la tâche à lui assignée ou qui sciemment, se soustrait ou tente de se soustraire à l’exécution de cette tâche, ‘’pourra faire l’objet de sanction en dehors des garanties disciplinaires ». Aussi, souligne, le ministre « le salaire étant subordonné à l’accomplissement du travail, l’absence de service fait donne lieu à une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. En effet, la Loi N°87-47 /AN-RM du 10 août 1987 relative à l’exercice (…)



Rassemblé par Mahamane TOURE



NOUVEL HORIZON