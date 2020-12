Prochaine Présidentielle : Aliou Boubacar Diallo pourrait la disputer face à Soumaila Cissé - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Prochaine Présidentielle : Aliou Boubacar Diallo pourrait la disputer face à Soumaila Cissé Publié le mercredi 16 decembre 2020 | Le Soir de Bamako

Tweet

Dans la perspective actuelle du jeu ou du microcosme politique au Mali, la majorité écrasante des citoyens se convainc que Soumaïla Cissé est l’acteur le mieux placé pour remporter la prochaine élection présidentielle. Cette conviction tient d’un certain nombre de facteurs qui plaident en faveur de ce dernier.









D’abord le fait qu’il ait été plusieurs fois candidat à la présidence de la République lui a permis d’acquérir une somme d’expérience pour ce faire. Aussi à trois reprises il a accédé au second tour. Outre cette force politique que les maliens lui reconnaissent et qui constitue un atout pour lui, il y a aussi le fait qu’il soit resté, pendant six mois, otage auprès des groupes terroristes. Cette captivité lui a certes valu un capital de sympathie de la part des citoyens. Surtout que nombreux ont été les maliens qui ont vite fait de donner une connotation politique à son rapt. Donc du fait de sa longue expérience, dans le domaine politique, et à laquelle s’ajoute la popularité qu’il a acquise du fait de sa captivité, on pourrait peut-être déduire que Soumaïla Cissé n’aura pratiquement pas de ‘’véritable concurrent’’.



Mais attention ! Dans l’arène politique malienne qui est en perpétuelle mutation et très difficilement maîtrisable, le vent change très rapidement de direction. Nous savons qu’avec le coup d’État du 18 août 2020, c’est comme si tous les compteurs ont été mis au ‘’zéro ” avec pour finalité la recomposition du microcosme politique sous nos cieux. Dans un tel scénario d’inexistence de majorité et d’opposition, les citoyens ne peuvent juger leurs responsables politiques que de par les valeurs intrinsèques de ces derniers. En cela et pour la prochaine présidentielle, Aliou Boubacar Diallo, le Président de l’ADP-MALIBA pourrait sérieusement la disputer à Soumaïla Cissé, même si ce dernier est perçu comme le favori des sondages.



Signalons que c’est à l’occasion de l’élection présidentielle de 2018 que cet opérateur économique malien fut révélé au grand public à la suite de sa candidature à la présidentielle de cette année-là. Le moins que l’on puisse dire est que, pour une première tentative, Aliou Boubacar Diallo, a fait un score plus qu’honorable en se classant 3ème avec 8,33% des suffrages exprimés.



Cette percée d’Aliou Boubacar Diallo n’est pas fortuite, loin s’en faut d’ailleurs. Tant que les maliens classent Soumaïla Cissé dans la loge des hommes politiques les plus fortunés du pays, autant ils se convainquent aussi que le président de l’ADP-MALIBA a une très solide assise financière.



Si l’élection du Président de la République devait se faire à l’aune de la fortune du candidat, Aliou Boubacar Diallo l’emporterait sans ambages car les électeurs estiment qu’il arriverait au pouvoir déjà riche et non pour se remplir les poches. Hormis cette solide assise financière, trois autres faits plaident pour le président de l’ADP-MALIBA dans la course. Nous savons que depuis près d’une trentaine d’années, ce sont les mêmes acteurs politiques qui jouent à la chaise musicale avec pour conséquence toutes les tares que connaît la gouvernance au Mali. Face à cette réalité, les maliens ont tout simplement envie d’un renouvellement de leur classe politique. Aliou Boubacar Diallo compte plutôt parmi les nouvelles figures qui aspirent à une percée. Pour s’insurger contre cette longévité de la classe politique vieillissante, la jeune génération aspire à une alternance générationnelle. Or il est de notoriété publique que…



Source : Le Soir De Bamako