Escroquerie et abus de confiance : L’ancien directeur régional des domaines de Kayes recherché - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Escroquerie et abus de confiance : L’ancien directeur régional des domaines de Kayes recherché Publié le jeudi 17 decembre 2020 | La Sirène

© aBamako.com par mouhamar

Evasion de à la Maison Centrale d`Arrêt de Bamako

Bamako, le 16 juin 2014. Un certains nombres de détenus s` est évadé à la suite d` un échange de tire. Tweet

Après avoir passé une dizaine d’années en prison pour détournement de denier public, l’ancien directeur régional des domaines de Kayes et de Sikasso est dans le viseur de certaines personnes à qui il n’a pas honoré les engagements.









Alioune Badra Diallo, puisque c’est de lui qu’il s’agit a été démarché en son temps par M Dianguiné Cissé pour faire de sa concession un titre foncier. Des années ont passé et M Diallo n’a pu rien faire pour mettre M Cissé dans ses droits alors qu’il avait remis à M Diallo la somme de trois millions de FCFA comme frais de traitement de dossiers. Ne sachant pas à quel saint se vouer M Cissé a été obligé d’amener l’affaire devant les tribunaux. Un procès qu’il a gagné même si cela a coïncidé avec l’arrestation de Diallo pour détournement de dénier public à hauteur de plusieurs millions.



A sa sortie de prison après quelques années, M Dianguiné Cissé ne s’est pas lassé pour réclamer ses dues. Mais malheureusement toutes ses démarches de rencontrer M Diallo sont restées vaines. Les différents cabinets d’huissiers ne sont pas arrivés à mettre la main sur lui afin de lui remettre la sommation. ‘’ il décroche les téléphones mais n’accepte jamais d’indiquer sa maison’’, nous confirme un cabinet d’huissier qui a mainte fois essayé de rentrer en contact avec lui.’’



Très en colère, et très décidé, la victime, M Cissé est prêt à donner une grosse récompense à celui ou celle qui arrivera à lui indiquer la maison de Diallo, qui selon lui peut être considéré comme un ‘’escroc’’



Source : La sirène