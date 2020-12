Le comité stratégique mouvement du 5 juin à la rencontre de l’EMK Le M5 à la quête d’un nouveau souffle de vie - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le comité stratégique mouvement du 5 juin à la rencontre de l’EMK Le M5 à la quête d’un nouveau souffle de vie Publié le jeudi 17 decembre 2020 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par A S

Conférence de presse de la CMAS

Bamako, le 08 Juillet 2020, la Coordination des Mouvements et Associations et Sympathisants de Mahmoud Dicko (CMAS) à animé une conférence de presse à son siège Tweet

Le comité stratégique du Mouvement du 5 Juin, Rassemblement des Forces Patriotiques était au siège de Espoir Mali Koura de Cheick Oumar Sissoko. Il s’agissait à travers cette réunion pour le Mouvement de se pencher sur ses nouvelles stratégies de lutte. En effet, avec la démission de la CMAS de Issa Kaou n’DJIM, et la nomination de Hamadoun Amion Guindo, Secrétaire Général de la CSTM au CNT, il semblerait que le Mouvement a besoin de se donner un nouveau souffle de vie.



Pour M. Choguel Kokalla MAIGA, le comité stratégique du M5- RFP a décidé de tenir cette session ordinaire au siège de EMK pour examiner les documents qui vont tracer les nouvelles orientations de leur mouvement et qui vont définir les nouvelles étapes : ‘’les nouvelles actions à mener pour le changement …



Le Mali Kura pour lequel EMK et d’autres regroupements se sont mobilisés des mois : des millions de (…)



PAR MAHAMANE TOURE- NOUVEL HORIZON