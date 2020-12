Tombouctou : le Mandat de la MINUSMA et le concept de police de proximité expliqués aux populations d’Ahara - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Tombouctou : le Mandat de la MINUSMA et le concept de police de proximité expliqués aux populations d’Ahara Publié le vendredi 18 decembre 2020 | MINUSMA

© Autre presse par DR

Rencontre d’information à Ahara sur les activités de la Mission des Nations Unies au Mali

Le 15 décembre, le Bureau de la Communication de la MINUSMA a organisé une rencontre d’information à Ahara sur les activités de la Mission des Nations Unies au Mali. Tweet

Le 15 décembre, le Bureau de la Communication de la MINUSMA a organisé une rencontre d’information à Ahara sur les activités de la Mission des Nations Unies au Mali. Une quarantaine de femmes et de jeunes, en plus des éléments de la Police des Nations Unies (UNPOL), du bureau de la Communication et de la section de la Réforme du Secteur de la Sécurité et du Désarmement, de la Démobilisation et de la Réinsertion (RSS-DDR) de la MINUSMA y ont participé. Les Forces de Sécurité Maliennes (FSM) (Police et Garde nationale) étaient également présentes.



Le rôle de la MINUSMA dans le processus de paix au Mali, les tâches prioritaires de la Résolution 2531 (2020), l’appui des Casques bleus aux Forces de Défense et de Sécurité maliennes (FDSM) dans le cadre de la protection des civils, ainsi que dans le processus de DDR étaient les principaux sujets abordés avec les participants.



Le rôle des services de sécurité dans l’approche de police de proximité, son objectif et le rôle des citoyens dans la prise en charge de leur sécurité ont été largement expliqués par les FSM appuyées par UNPOL au cours de cette rencontre. « Les porteurs d’uniforme sont une partie de vous, avant d’être porteur nous étions des civils. Notre rôle est de veiller sur votre sécurité et celle de vos biens. Cette mission est difficile sans une parfaite collaboration avec vous dans une entière confiance » a expliqué le Sergent de Police Fatoumata MAIGA. « La MINUSMA nous apporte tout son accompagnement en termes de renforcement de capacités dans ce domaine pour nous permettre d’assurer entièrement notre mission régalienne qui est la protection des civils et de leurs biens » a-t-elle ajouté.



La Résolution 2531 (2020) demande à la MINUSMA d’améliorer ses efforts de communication pour faire connaître son mandat et son rôle, ainsi que pour souligner le rôle et les responsabilités des autorités maliennes concernant la protection des civils et la mise en œuvre de l’Accord. « Cette rencontre a pour but de vous expliquer le rôle de la MINUSMA et son travail au Mali et aussi la responsabilité première des autorités maliennes dans le processus de paix. Les projets communautaires de la MINUSMA ne sont ni des actions de développement, ni humanitaire. Ils soutiennent plutôt le processus de paix et la stabilité du pays » déclaré Albadia TOURE, Officier de DDR à la MINUSMA.



Aux termes des échanges, les avancées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de paix ont été saluées par les participants. Selon eux, ces avancées ont contribué au retour progressif à une vie normale, en dépit d’actes isolés de banditisme résultant de la prolifération des armes mais aussi de la pauvreté. « Votre présence est essentiel pour nous car elle est dissuasive. Ici nous nous sentons en sécurité, » a dit Modi DICKO Chef secteur à Ahara.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA