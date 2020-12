Région de Mopti : À Sofara, la MINUSMA et la population en tandem pour accélérer les actions de cohésion sociale - abamako.com

© Autre presse par DR

À Sofara, la MINUSMA et la population en tandem pour accélérer les actions de cohésion sociale

En visite au village de Sofara, le 16 décembre dernier, la Cheffe du Bureau régional de la MINUSMA, Mme Fatou THIAM, et le commandant de la Force de la MINUSMA, le Général Dennis GYLLENSPORRE, ont été reçus par le premier adjoint au Maire de la Commune de Fakala, Tweet

En visite au village de Sofara, le 16 décembre dernier, la Cheffe du Bureau régional de la MINUSMA, Mme Fatou THIAM, et le commandant de la Force de la MINUSMA, le Général Dennis GYLLENSPORRE, ont été reçus par le premier adjoint au Maire de la Commune de Fakala, en présence d'une cinquantaine de personnes, incluant des leaders communautaires et traditionnels du village de Sofara, situé dans ladite commune du cercle de Djenné.



Présidée par le premier adjoint au maire, Mamadou CISSE, la rencontre tenue dans la salle de conférence de la mairie de Fakala, avait pour but de s'enquérir davantage de la situation des communautés locales et de réitérer l'engagement de la MINUSMA en faveur du dialogue intercommunautaire et de la protection des civils.



Commune du cercle de Djenné, Fakala ayant Sofara pour chef-lieu, comprend trente villages où « plusieurs ethnies du Mali cohabitent et où toutes les langues du pays sont parlées », a souligné M. CISSE, dans son introduction. Celui-ci a accueilli les représentants de la MINUSMA en se réjouissant d’avance du cadre d’échanges offert par leur visite.



Une délégation de haut niveau à la rencontre des communautés

La Cheffe du Bureau régional de la MINUSMA a remercié les autorités locales et les notabilités pour l’accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation de la MINUSMA, composée aussi du Commandant du Secteur Centre, le Général de brigade Saidou MAIGA et d’autres membres des Sections de la Communication, ainsi que de ceux des composantes de la Force et de la Police des Nations Unies (UNPOL).



Par ailleurs, elle a expliqué le mandat de la MINUSMA et a exhorté les participants à ne pas prêter foi aux rumeurs, mais à rechercher les bonnes informations. « La MINUSMA n’est pas votre ennemi. Notre mission est de vous accompagner à aller vers la réconciliation et la paix. La MINUSMA est en faveur du respect et de la protection des droits de l’homme, et de la protection des civils pour revaloriser la cohésion sociale d’antan qui a tant marqué l’histoire du Mali. C’est pourquoi, nous sommes venus aujourd’hui à votre rencontre pour mieux nous imprégner de votre réalité, soutenir vos initiatives locales en faveur de la cohésion sociale et vous encourager à trouver ensemble les solutions aux problèmes de vos communautés », a déclaré Mme Fatou THIAM.



Pour le Général Gyllensporre, « c’est un honneur d’être avec vous, en compagnie de la Cheffe du Bureau régional, pour vous écouter et vous témoigner de mon attention toute particulière pour le Centre », a-t-il dit avant de féliciter les communautés pour leur engagement.



Pour prendre la mesure de leurs préoccupations

Plus loin, le premier adjoint au maire a souligné les difficultés rencontrées par les communautés en matière de sécurité, d'éducation, d'agriculture et d'emploi des jeunes. Plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction quant au soutien de la MINUSMA qui a permis d’améliorer la situation sécuritaire à Sofara. Toutefois, les membres des communautés présentes, notamment les peulhs et les dogons, ainsi que les représentants des jeunes et des femmes, ont pris la parole pour solliciter l'appui de la MINUSMA dans la mise en œuvre de programmes de sensibilisation sur le dialogue intercommunautaire et le financement de projets générateurs de revenus au profit des jeunes et des femmes. « Nous avons besoin de renforcer les sensibilisations au sein de nos communautés, afin que tout le monde comprenne que la guerre ne rime à rien. Nous, les femmes, voulons la paix. On ne peut rien faire sans nous. Je demande que la MINUSMA nous assiste pour faciliter notre implication dans toutes les actions futures dans la commune en lien avec le processus de paix », a formulé la présidente de la Coordination des associations et ONG féminines (CAFO), Mme Aissata SOW.



Les participants ont également soulevé d'autres préoccupations concernant certaines infrastructures publiques, à savoir l’état vétuste de la salle de conférence de la mairie de Fakala, l'état désastreux du tronçon de route reliant Kona et Sofara qui rend difficile les transactions commerciales entre les deux villes, ou encore l’absence d’adduction d’eau potable. Pour sa part, le Directeur du Centre d’Animation pédagogique (CAP), Abdoulaye BALLO, tout en souhaitant l’appui de la MINUSMA, a déploré l'absence d'un mur de protection autour de l’institution dont il a la charge depuis trois ans.



Remise de kits radios aux communautés

Dans ses propos liminaires, la Cheffe de Bureau a invité les participants à participer activement au développement de leurs communautés. « La MINUSMA est là pour soutenir la population dans cadre de la paix et la cohésion sociale, mais la MINUSMA ne pourra atteindre cet objectif sans la participation de la population », a insisté Mme THIAM, en appelant tous et toutes à conjuguer « nos efforts dans le même sens face à cet objectif commun qui est la paix. »



Après s’être assurée que toutes les entités présentes, parmi lesquelles le président du conseil communal des jeunes, la représentante du Réseau des Communicateurs traditionnels pour le développement (RECOTRADE) ainsi que l’un des représentants de médias, aient pu s’exprimer, la Cheffe de Bureau et le Commandant de la Force ont symboliquement remis au représentant du Maire et à la présidente de la CAFO, des kits de seize radios intégrant chacune des lampes électriques, une torche et un mini-panneau solaire, y compris des ports et câbles de recharges de téléphones portables.



Clôturant la séance, le maire-adjoint s’est dit satisfait de ces enseignements qu’il a demandé aux participants de « retenir afin de ne pas se laisser dérouter par les fausses nouvelles ». « Ces échanges d’information sur le rôle de la MINUSMA auprès des populations viennent renforcer les relations avec la Mission afin de travailler ensemble pour le bien de nos communautés », a-t-il conclu.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA