MISAHEL : L’ex-Haut Représentant de l’Union Africaine au Sahel et au Mali n’est plus

Cérémonie de signature d`accord entre la MISAHEL et Mercy Corps.

Bamako, le 23 mai 2016. Le Haut Représentant de l`Union Africaine au Mali et au Sahel, M. Pierre Buyoya a procédé à la signature d`un protocole d`accord entre la Mission de l`Union Africaine au Mali et au Sahel et l`ONG Mercy Corps pour contribuer au relèvement économique et social des femmes affectées par le conflit dans la commune urbaine de Gao.