Lutte contre l'enrichissement illicite: L'OCLEI transmet deux dossiers au Pôle économique et financier de Bamako

Publié le vendredi 18 decembre 2020

Dans le cadre de la lutte contre l’enrichissement illicite, l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite: (OCLEI) a, dans un communiqué, informé l’opinion nationale et international que le Conseil de l’OCLEI a décidé la 10 Décembre 2020, de remettre au Procureur du Pôle économique et financier de Bamako deux dossiers de cas présumés d’enrichissement illicite concernant un ancien maire ministre et un ancien maire.



Le président de l’OCLEI a également précisé dans le même communiqué que d’autres dossiers sont en cours de traitement et feront l’objet de transmission à la justice.



Fsanogo/abamako.com