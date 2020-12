Mali: L’ORTM et la RTI main dans la main - abamako.com

Mali: L'ORTM et la RTI main dans la main Publié le vendredi 18 decembre 2020 | L'Essor

Le ministre de la Communication et de l'Economie numérique, Dr Hamadoun Touré, a reçu en audience le Directeur Général de la RTI, Fausseni Dembélé, en visite de travail au Mali sur invitation de son homologue, Salif Sanogo, Directeur Général de l'ORTM.



Au cours des échanges, il a été question de coopération entre les deux structures. La RTI et l'ORTM s’apprêtent à signer une convention de partenariat pour renforcer les compétences techniques, scientifiques et professionnelles de leurs personnels.