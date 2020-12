Grève des syndicats–front social en ébullition : A quoi sert le ministre Harouna Toureh ? - abamako.com

News Politique Article Politique Grève des syndicats–front social en ébullition : A quoi sert le ministre Harouna Toureh ? Publié le vendredi 18 decembre 2020 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par AS

Rencontre entre l`UNTM et le Gouvernement

Bamako, le 13 novembre 2020. Dans le cadre des négociations devant permettre une décrispation de la situation sur le front social, le Gouvernement de la transition a rencontré les principaux syndicats de l`Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) Tweet

Bombardé ministre avec le galon de porte-parole du gouvernement, le ministre du travail est le maillon faible de son équipe. En moins de 2 mois aux affaires, il semble être dépassé par les évènements, lui qui aura pourtant passé l’essentiel de son temps au cœur des revendications de la Plateforme.





Nous sommes bien tentés de poser la question s’il s’agit bien du même Harouna Toureh. Engagé et intraitable avec la plateforme des mouvements de l’Azawad, il n’est que l’ombre de lui-même au gouvernement. Le porte-parole de l’équipe pilotée par Moctar Ouane se voit débordé par la fronde sociale. Il urge d’agir car les problèmes ne se résolvent pas d’eux-mêmes. On les prend à bras-le corps en discutant avec les parties concernées sans démagogie ni faux-fuyant.



Les pertes financières des cinq jours de grève de l’UNTM peuvent se calculer ,selon certains économistes, à hauteur de plus de 150 milliards de francs CFA. Me Harouna TOUREH qui est à la tête du ministère du travail et de la Fonction publique semble oublier que diriger c’est anticiper. Il a pourtant passé son temps à se faire écho des revendications de la Plateforme qui siège désormais à travers lui et l’ex ministre Sambel qu’il a reconduit en tant que son Chef de cabinet. Que fait-il donc pour prévenir et gérer toute cette multitude de grogne sociale ? Quid de la conférence sociale pour instaurer avec les syndicats une trêve devenue plus que nécessaire ?



Au fil des semaines, son incapacité à peser face la fronde s’affiche de plus en plus, alors que son chef Moctar Ouane illumine les débats. On ne gagne rien à DIVISER les syndicats pour les affaiblir, on parle avec eux tous en tenant un langage de vérité.



Les revendications corporatistes sont légitimes mais l’intérêt général doit nous guider tous! Il est évident que l’avocat du célèbre Amadou Aya Sanogo risque de ne pas faire long feu au gouvernement s’il n’agit pas comme il faut avant qu’il ne soit trop tard. En attendant, les agissements du Harouna Toureh nous montrent de jours en jours qu’il est venu pour paraître et disparaître avec des sous ?



IR-BABA



NOUVEL HORIZON