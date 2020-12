Nomination des gouverneurs, préfets et sous-préfets : Le gouvernement donne son feu vert pour la nomination des militaires - abamako.com

Nomination des gouverneurs, préfets et sous-préfets : Le gouvernement donne son feu vert pour la nomination des militaires Publié le vendredi 18 decembre 2020

Le ministre de l’Administration territoriale, le colonel Abdoulaye MAIGA n’a pas abandonné son projet qui a occasionné un grand bruit au niveau du SYNAC, du SYLTMAT et du SYNTRACT. Ces trois syndicats des administrateurs civils se sont opposés avec l’appui d’autres mouvements syndicaux à la nomination d’un militaire comme préfet de Niono . Le ministre qui sollicitait la relecture du Décret N°2015-0067 P-RM du 13 février 2015 fixant les conditions de nomination et les attributions des Chefs de circonscriptions administratives, a connu en ce qui le concerne, une avancée dans son projet. Le Gouvernement lui a donné son quitus lors du dernier conseil des ministres.





Par lettre en date du 10 novembre dernier, le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation avait sollicité l’avis du SYNAC du SYLTMAT dans le cadre de la relecture du dit décret. ‘’ Les Fonctions de Préfet et de Sous-Préfet sont actuellement réservées à certaines catégories de personnel. Toutefois, l’insuffisance de personnel due aux départs massifs á la retraite, absence de recrutement



d’Administrateurs Civils depuis quelques années au profit du Ministère chargé de l’Administration Territoriale, la situation sécuritaire du pays qui rend difficile l’occupation de certains postes de Représentant de l ‘Étal par un personnel civil ,nécessitent la prise de mesures adéquates pour faire face a, cette situation’’ indiquait le ministre dans sa lettre .Le Conseil des Ministres a adopté dans sa séance du mercredi 16 décembre , le projet de décret portant modification du Décret n°2015-0067/P-RM du 13 février 2015. Le dit décret, prévoit la nomination dans chaque (…)



Mahamane TOURE



