Négociations UNTM-Gouvernement : La main tendue de Moctar Ouane pour rattraper les erreurs de Bah N'daw
Publié le vendredi 18 decembre 2020

Le lendemain du retrait des syndicats de la table des négociations avec le Gouvernement, le Premier ministre, Moctar Ouane a réagi a travers sa page officielle « twitter ». Il déplore cet arrêt brutal et le fait savoir en ces termes : « J’ai entamé depuis e 9dec. Des discussions avec l’UNTM sur leurs revendications. J’estime que nous étions sur la bonne voie avec de grandes avancées et déplore cette suspension des négociations. J’espère vivement que les discussions reprennent . »





La situation est tendue, depuis peu avec un front social en ébullition. Alors que le Mali subit une grève sans précédent de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM), le Chef du gouvernement a pris les devants. Les pourparlers qui ont suivi, seront remis au point de départ à cause d’une chose: les propos de défiance du Président de la Transition.



Une sortie de Bah N’Daw, depuis Abidjan, face aux Maliens sur place, qui chamboulera l’ordre des négociations. Alors que l’UNTM s’est retirée des pourparlers et qu’une majorité des Maliens exige des excuses publiques, Moctar Ouane a fini par s’exprimer.



C’est depuis son compte Twitter que le Chef du gouvernement a donné son sentiment. En trois (03) phrases, le Premier Ministre fera le point. C’est ainsi que l’on apprend que les négociations ont débuté, depuis une dizaine de jours, précisément, le mercredi 9 décembre dernier. Il estime que les négociations étaient sur la bonne voie quand on sait qu’il n’y avait qu’un seul point d’achoppement lié aux salaires qui a été subdivisé en deux (02) rubriques sur la Grille salariale ainsi que les (…)



