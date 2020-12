Bah en voyage répond aux grévistes : on lave les linges sales à la maison ! - abamako.com

Bah en voyage répond aux grévistes : on lave les linges sales à la maison ! Publié le vendredi 18 decembre 2020 | Le Combat

En voyage en Côte d’Ivoire pour l’investiture de son homologue Ivoirien Alassane Ouattara qui brique un troisième mandat contesté par l’opposition ivoirienne ; le président de la transition au Mali Bah Dao recadre les grévistes de L’UNTM.









En conséquence, l’UNTM se désolidarise de toute négociation avec le gouvernement ; menace de continuer la grève jusqu’à nouvel ordre. La question qui nous intrigue est de savoir s’il aurait une grève illimitée de la centrale la plus influente du pays.



Croyant faire du Modibo Kéïta contre le colonisateur, Bah oublie qu’il prend une décision susceptible de nuire à la population qui n’a que trop souffert après un renversement de régime dû à la mauvaise gouvernance. Son attitude bien qu’il a répondue aux ententes de certaines personnes a brisé le cœur de beaucoup d’autres. Serait-il coutume chez Bah Daou de répondre à ses opposants en dehors du pays ? En Guinée lors des élections du président Condé, il a tenu des propos offensants au sujet de la clé des répartitions des membres du CNT, et maintenant en Côte d’Ivoire, il fait de même. Cette grève de l’UNTM est la plus longue depuis dix ans, et la chance de le voir s’arrêter après ces cinq jours est mince. Pour cause, les propos du président de la transition qui ne sont pas à leurs premiers. Après une grève de trois jours au cours de laquelle l’État a perdu plus de 7 milliards de francs, Bah Daou se borne à durcir le ton envers les mêmes entités et envoyer les paisibles citoyens au ‘’Diable’’ parce que tout simplement comme il le dit: « qu’il est au-dessous de la mêlée ». Car pour lui, ses décisions sont irrévocables. Ce qui serait sa gloire de ne pas se rétracter devant les propos de qui que ce soit. Ses cinq jours perdront-ils combien à l’État? Eux qui sont toujours en train de dire qu’il n’y a pas de l’argent dans les caisses de l’État. Comment peuvent-ils se permettre à poser de tel acte. C’est absurde !!! Ou des raisons inavouées sont-elles cachées au fond d’une salle à Koulouba? En tout cas, la suite on le verra tous ici, lui et ses acolytes.



À bon entendeur, salut …



Lansine Coulibaly



Source : LE COMBAT