Lancement des business plans pour l'auto emploi : plus de 127 kits remis à 327 bénéficiaires par l'ANPE Publié le vendredi 18 decembre 2020

L’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) a procédé au lancement des business plans issus des kits auto emploi 2020. Faisant d’une pierre deux coups, elle a remis des kits auto emploi aux bénéficiaires. La cérémonie s’est tenue le 11 décembre 2020 au siège de l’ANPE.









La cérémonie de lancement et de remise a été présidée par le Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle en présence du représentant du Maire de la Commune III, du DG de l’ANPE entre autres.



En effet, dans son souci permanent de lutter contre le chômage par la promotion de l’emploi à travers la formation et l’accompagnement, l’ANPE à travers son plan d’action annuelle s’est fixée des objectifs. Création de 4229 emplois, formation de 4536 auditeurs, réalisation 4000 visites d’entreprises, la création de 260 PME et PMI entre autres. C’est dans cette logique que le département de formation promotion de l’emploi et les directions régionales de l’ANPE dont celle du District de Bamako ont bénéficié des kits auto emploi en lien avec les métiers et les activités génératrices de revenus. Sur la base des demandes reçues par l’ANPE du district, la distribution de 127 kits pour qui vont générer 327 emplois. Ces kits sont composés des kits de transformation agro-alimentaire, maraichage, semence, plâtrier staffeur, menuiserie bois, construction métallique, engins à deux roues, réparation des appareils électroniques, mécanique auto, électrique auto, teinture, climatisation, plomberie, carrelage, boucherie…



Le représentant du Maire de la commune, dans son mot de bienvenue, s’est réjoui de cette remise qui, selon lui, contribuera sans nul doute à lutter contre le Chômage.



Pour le Directeur général de l’Agence Nationale Pour l’Emploi, Ibrahim Ag Nock, tout en relevant les difficultés de l’année 2020, a fait savoir que plus de 7000 demandeurs d’emploi ont été enregistrés.



De son côté, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mohamed Saliah Touré a salué les efforts de l’ANPE en matière de la promotion de l’emploi. Pour lui, cette remise se situe dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement de transition. Le business plan d’auto emploi permet de développer le secteur privé et surtout l’absorption des demandeurs d’emploi.



Le porte-parole des bénéficiaires, Mahamadou Doumbia, au nom de l’ensemble des bénéficiaires a remercié les autorités pour leurs engagements en faveur des demandeurs d’emploi.



Bourama Kéïta



