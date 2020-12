Après l’échec de forcing du gouvernement militaire : Moctar Ouane sort la carte de la diplomatie pour calmer l’UNTM - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Après l’échec de forcing du gouvernement militaire : Moctar Ouane sort la carte de la diplomatie pour calmer l’UNTM Publié le vendredi 18 decembre 2020 | Le Combat

© aBamako.com par AS

Le nouveau gouvernement tient son premier conseil de cabinet à la primature

Bamako, le 6 Octobre 2020. Le nouveau gouvernement de la transition a tenu son premier conseil de cabinet à la primature Photo: MOCTAR OUANE, PREMIER MINISTRE DE LA TRANSITION Tweet

Depuis hier jeudi 17 décembre 2020, un tweet du Premier ministre, Moctar Ouane, a été largement commenté par des internautes sur les réseaux sociaux. Cette sortie fait suite à une déclaration du Président de la transition, Bah N’Daw, en Côte d’Ivoire qui a remis toutes les négociations entamées en cause. Les travailleurs avaient quitté la table de négociation le mardi dernier.









Moctar Ouane a réagi pour essayer de sauver les meubles ? En tout cas c’est ce que pense l’opinion au regard de la réaction des internautes.



En effet, cette déclaration du Premier ministre sur sa page Twitter affirme : » j’ai entamé depuis le 9 décembre des discussions avec L’UNTM, sur leurs revendications. J’estime que nous étions sur la bonne voie avec de grandes avancées et je déplore cette suspension des négociations. J’espère vivement que les négociations reprennent « .



Au regard de cette sortie, il est clair que le chef de gouvernement tente de corriger les errements du Président, Bah N’Daw, lors de sa dernière visite en Côte d’Ivoire, où devant la communauté malienne établie en Côte d’Ivoire, celui-ci a fait des déclarations que l’on peut qualifier de la goutte d’eau qui a fait débordé le vase.



Toutefois, dans son tweet, le Premier ministre du Mali, atteste qu’il déplore que ces négociations entamées soient suspendues ainsi, surtout, en un moment où la voie était sûrement tracée, pour la signature du procès-verbal de conciliation. Cependant, il reste à dire ce qui a suspendu les négociations. Ce n’est autre chose que l’imprudence du président de la République, qui a attesté que seuls des individus ne jouissant pas de leur faculté peuvent faire grève. Bah N’Daw, ce président nommé, met en doute la moralité de la lutte syndicale de L’UNTM? Aussi, le civil-militaire voit les militants de L’UNTM comme des incapables à réfléchir, des ennemis du Mali.



Comme pour cadrer le président Bah N’Daw, le Premier ministre, Moctar Ouane a fait cette déclaration. De façon indirecte, le diplomate demande pardon à L’UNTM et corrige l’erreur du vieux militaire. Le Premier ministre a mesuré la gravité de cette déclaration sensationnelle du président. Pas d’autres qualificatifs! C’est justement une déclaration sensationnelle, aucun président, jouissant de ses facultés, n’avancerait de tels propos dévastateurs.



Malheureusement, du moment où les acteurs eux-mêmes reconnaissent l’erreur de leur premier citoyen, certains concitoyens tentent de justifier les propos du Président mettant ainsi les autorités à dos contre les travailleurs.



En attendant une solution, c’est le pays qui continue de sombrer dans une crise multidimensionnelle jamais connue avec une transition la plus catastrophique de l’histoire du Mali.



Bourama Kéïta



Source : LE COMBAT