Deuxième Ultimatum de Youssouf Toloba aux autorités de la transition : '' Vous avez jusqu'au 20 Décembre pour nous dire si vous avez donné le territoire aux djihadistes ou pas ''

Deuxième Ultimatum de Youssouf Toloba aux autorités de la transition : '' Vous avez jusqu'au 20 Décembre pour nous dire si vous avez donné le territoire aux djihadistes ou pas '' Publié le vendredi 18 decembre 2020

Le chef de la milice armée Dogon Dan Amassagou M. Youssouf TOLOBA a une nouvelle fois récidivé avec ses menaces de se détacher de l’autorité de l’Etat s’il ne trouve pas de réponses à son interrogation : ‘’ J’avais cru que le pays était incapable mais en réalité, les autorités font exprès comme si elles veulent céder la localité aux jihadistes’’, a déclaré le chef de la milice d’autodéfense dogon le mercredi dernier. Il a par conséquent et, dans le cadre de l’occupation de la zone par les Famas, donné un ultimatum qui expire le 20 Décembre.





‘’Si l’Armée ne retourne pas nous allons choisir le camp qui nous arrange entre celui des djihadistes ou celui de l’azawad’’.



Dans sa vidéo enregistrée le mercredi dernier, Youssouf TOLOBA qui a commencé par s’excuser auprès des Maliens soutenait dans un message adressé au chef de l’Etat Bah N’DAW que son mouvement ne peut plus rester sans agir : ‘’ Nous ne pouvons plus rester les bras croisés pendant ‘qu’on nous extermine’’ , indique-t-il .



De l’entendement de Youssouf TOLOBA rejoindre le camp de l’azawad est devenu obligatoire : ‘’ Nous avons entamé des actions pour aider l’Etat mais l’Etat même donne le territoire aux djihadistes. Qu’est- ce qu’on doit faire ? Donc je vais me confier à Azawad. Nous attendons la réponse des autorités. si elles ont donné le territoire aux jihadistes , qu’elles nous le disent . Si elles ne l’ ont pas cédé, vous (autorités) avez aujourd’hui (mercredi 16 décembre) jusqu’au 20 Décembre. Si l’Armée ne retourne pas nous allons choisir le camp qui nous arrange entre celui des djihadistes ou celui de l’azawad », a lancé comme ultimatum M.YOUSSOUF TOLOBA. Il a rappelé par ailleurs que depuis l’attaque survenue à Sokoura ‘’ tous les militaires ont pris leurs bagages pour quitter Bankass ‘’. il apparait selon la réflexion du chef d’État-major de Dan amassagou, , une volonté manifeste des autorités de laisser une place vide pour que les djihadistes puissent l’occuper et en faire , ce qu’ils veulent : ‘’ Nous ne sommes pas d’accord ni aujourd’hui , ni demain .nous attendons votre réponse jusqu’au 20 Décembre . Après on verra ce qu’il y a lieu de faire. C’est notre message à l’endroit de tous les Maliens(…)



MAHAMANE TOURE



NOUVEL HORIZON