Hausse des cas de covid-19 au Mali : Le Gouvernement décrète 10 jours « d’Etat d’urgence » et 6 mois « d’état d’alerte sanitaire » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Hausse des cas de covid-19 au Mali : Le Gouvernement décrète 10 jours « d’Etat d’urgence » et 6 mois « d’état d’alerte sanitaire » Publié le samedi 19 decembre 2020 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Des équipent de Médecins Sans Frontière soutiennent les services de santé maliens.

Depuis le 22 mars 2020, des équipes de Médecins Sans Frontières prêtent main forte aux soignants du centre de prise en charge des malades du coronavirus. Tweet

La recrudescence des cas de contamination à la pandémie de covid-19 a obligé le gouvernement malien à opter pour un certain nombre de mesures censées répondre à l’urgence de la situation. Parmi elles, 10 jours « d’Etat d’urgence » et 6 mois « d’état d’alerte sanitaire ». Ces mesures ont été décrétées le vendredi 18 décembre lors d’un conseil des ministres spécial.



L’ état d’alerte sanitaire qui entre en vigueur à partir de ce samedi à minuit, entraine la suspension des festivals et spectacles culturels pendant sa période. Les bars, restaurants et discothèques, comme les rues marchandes et les lieux de loisirs, seront complètement fermés jusqu’au 4 janvier. Les marchés resteront quant à eux ouverts.



Autre fermeture annoncée : celle des établissements scolaires – écoles primaires, collèges et lycées – jusqu’au 10 janvier prochain. Les rassemblements seront de leur côté limités à 50 personnes, y compris pour les mariages, les baptêmes et les funérailles. Les contrôles aux frontières terrestres et aériennes seront renforcés.



L’application de toutes ces mesures dispose d’un garde-fou selon le communiqué issu du conseil des ministres. Il s’agit des Comités de veille et de suivi qui seront constitués. Ceux-ci ont également le devoir de veiller au respect strict des mesures barrières déjà existantes ; respect auquel le Gouvernement tient beaucoup.



Pour rappel, le Mali compte 6 049 cas enregistrés officiellement et 211 morts depuis le début de la maladie. Ces derniers temps, le pays connaît une recrudescence de contaminations. Avec plus de 150 nouveaux cas par jour depuis début décembre.



André SEGBEDJI/abamako.com