Mali: les libertés publiques restreintes par l'état d'urgence Publié le dimanche 20 decembre 2020 | RFI

Pour faire face à la crise sanitaire, des mesures d’ampleur ont été prises au Mali. Mais ce n’est pas tout. Dans le même temps, les autorités invoquent « la situation sécuritaire du pays » et « la persistance des actions terroristes » pour mettre en place toute une série de mesures d’un autre genre. Sans lien avec le Covid-19, elles marquent un sérieux tour de vis sécuritaire.



Le Mali est en état d’urgence depuis ce samedi 19 décembre. Une décision prise par les autorités de transition qui entraine une série de mesures pour faire face à l’accélération de la propagation du coronavirus : plus d’école jusqu’au 4 janvier, plus d’audiences publiques jusqu’au 16, mais surtout la fermeture des rues marchandes, des bars, des restaurants et des discothèques jusqu’à nouvel ordre. Les marchés restent ouverts, mais ils seront pulvérisés, désinfectés, à partir de 18 h.