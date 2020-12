Sadio Mané a un bon cœur, il a tenu sa promesse faite à ce jeune trisomique - abamako.com

Sadio Mané, une antistar dans la cour des grands

Hurghada, le 7 janvier 2020 - L`international Sénégalais Sadio Mané a remporté, ce mardi 7 janvier, à Hurghada, en Égypte, le trophée de Meilleur joueur africain de l`année 2019.

Muet depuis huit matchs, Sadio Mané a retrouvé le chemin du but, ce samedi contre Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, en ouverture de la 14e journée de Premier League. L’international sénégalais qui était en panne de réalisations en championnat depuis le 17 octobre 2020, a mis fin à sa longue période de disette. Mané n’avait plus marqué depuis huit rencontres et ce samedi, il l’a fait à un moment du match où son équipe n’était pas convaincante.



A la suite d’une attaque de Liverpool aux abords de la surface, le Lion en est à l’origine, Firminho récupère et passe de nouveau le ballon à son partenaire, Mané, dos au but, contrôle entre ses jambes et tire du droit immédiatement pour tromper Guaita. Il inscrit son cinquième but de la saison en Premier League.