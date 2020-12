Lutte contre le COVID-19 (1): 500 milliards de francs CFA partis en fumée - abamako.com

Sous le règne d’Ibrahim Boubacar Keïta(IBK), 500 milliards de F CFA ont été débloqués pour lutter contre le COVID-19. Hormis le président de la République et son Premier ministre Boubou Cissé, personne n’a vu la couleur de cette faramineuse somme d’argent. Où sont donc passés ces fonds qui peuvent constituer un trésor de guerre pour le Mali en proie à une insécurité généralisée et en guerre pour récupérer l’argent planqué par le régime IBK dans les paradis fiscaux ?



Selon les murmures de Bamako, l’argent planqué d’IBK en Arabie Saoudite s’élèverait à 700 milliards de francs CFA. Est-ce une partie de nos sous détournés qui est déposée en Arabie Saoudite ?



Focus : Présidence de la République et à l’Assemblée nationale du Mali: des journaux réclament les arriérés d’abonnement



L’ancien président, Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), n’a pas voulu régler sa note envers les journaux qui ont un contrat d’abonnement avec la présidence. Plusieurs organes ont des arriérés d’abonnements de journaux d’un à trois ans à la présidence de la République. Ils ont remué ciel et terre auprès de la Direction de la communication de la présidence pour rentrer dans leur droit. Impossible. On ne sait pas qui fait quoi à la Direction de la Communication de la présidence de la République. À l’Assemblée nationale du Mali, aucune volonté ne s’est encore manifestée pour le paiement des arriérés.