Lutte contre le COVID-19 (2): qui a détourné l'appui financier des partenaires et des opérateurs économiques privés maliens ? Publié le lundi 21 decembre 2020 | L'Inter de Bamako

L’Union européenne (UE) a contribué pour un montant de 9 milliards de francs CFA. Quant aux opérateurs économiques privés du Mal, on ignore leur montant. Pour le moment, les Maliens s’interrogent sur la destination de ces fonds.



Sur le plan de la gestion des finances publiques, les cadres, les dirigeants maliens n’ont pas bonne presse. Pour preuve, la transition refuse de faire l’audit de la nation de peur que leurs proches ou parents ne soient rattrapés par des casseroles.



Au Mali, on sait qui fait quoi, qui est bon et qui ne l’est pas. Une haute personnalité malienne est propriétaire de cinq (05) cliniques et cinq (05) pharmacies. Une autre possède une dizaine d’écoles privées (de la maternelle à l’université). Qui dit mieux !