Mali: 143 kg d'or saisis sur la route de la Guinée (douanes) Publié le mardi 22 decembre 2020 | AFP

Les douaniers maliens ont saisi dans le sud du pays une cargaison de 143 kilos d'or, d'une valeur estimée à plus de 7 millions d'euros, cachée dans une voiture en route vers la Guinée, ont indiqué lundi deux responsables des douanes. "Cette saisie porte sur 88 lingots d'or qui pèsent 143 kilos", a déclaré à l'AFP le colonel Hamadou Sanogo, chef du bureau des enquêtes à la douane du Mali.Les frontières étant poreuses et l'économie largement dominée par le secteur informel, les saisies d'or sur les routes du Mali sont fréquentes.Les 143 kilos découverts dans la nuit de samedi à dimanche étaient "destinés à être exportés à l'insu des agents de douane, ce qui aurait eu comme conséquence de perturber notre économie", a dit le colonel-major Amidou Fakourou Bakagha, directeur général adjoint des douanes du Mali.Pays pauvre et enclavé d'Afrique de l'Ouest, le Mali est le cinquième pays producteur d'or du continent, selon la Banque mondiale. Les sites de production, industriels et artisanaux, font de ce métal précieux le premier produit d'exportation du Mali, selon la même source.