Koutiala sous attaque terroriste : Les policiers du poste de Zangasso ont pris la fuite - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Koutiala sous attaque terroriste : Les policiers du poste de Zangasso ont pris la fuite Publié le mardi 22 decembre 2020 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

MNLA (Mouvement National pour la Libération de l`Azawad)

Tweet

ors que les chasseurs traditionnels ont réprimé le dimanche 20 décembre 2020 l’attaque terroriste à Farabougou, les porteurs d’uniforme ont fui sur le coup à Zangasso devant l’attaque terroriste survenue tard dans la nuit du Lundi 21 décembre 2020.





Au moment où les milices de Farabougou sont en train de cumuler des victoires sur les attaques terroristes, on apprend en même temps la fuite des sbires du poste de contrôle de Zangasso.



Primo, tout laisse croire que les policiers du dit poste se sont retirés pour mieux se camper afin de repousser l’attaque terroriste.



Cette attaque a causé l’arrêt d’ une centaine de voitures et de cars de transports bloquées sur la route entre Sikasso et Zangasso.



Encore, les (…)



Bah Diaby



NOUVEL HORIZON