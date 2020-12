Vannes. Le 3e Rima retrouvera le Mali en 2021 - abamako.com

Après une année marquée par l’arrivée de ses nouveaux blindés Griffon, les militaires du 3e Régiment d’infanterie de marine repartiront en opérations dès janvier.



Le commandant du 3e Régiment d’Infanterie de Marine de Vannes, Eric Talleu, a déjà reçu 24 nouveaux blindés Griffon en 2020 pour préparer les prochaines missions du Rima.

Le commandant du 3e Régiment d'Infanterie de Marine de Vannes, Eric Talleu, a déjà reçu 24 nouveaux blindés Griffon en 2020 pour préparer les prochaines missions du Rima.

Commandant du 3e Régiment d’infanterie de Marine de Vannes, Eric Talleu s’apprête à déployer ses hommes au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal et en Guyane à partir de janvier.

Vous avez commencé l’année avec la réception de vos nouveaux blindés Griffon. Ils ont donné satisfaction ?



Oui, totalement. Nous en avons déjà reçu 24 depuis février. Après huit mois d’entraînement pour se les approprier et les faire évoluer dans différents camps de manœuvres, nous avons participé à trois semaines d’exercices avec 700 militaires et une centaine de blindés au camp de Mailly dans La Marne. Ils en reviennent par la route ce vendredi. Les résultats sont très convaincants. Nous n’avons pas changé que les véhicules, c’est tout le système de commandement qui change. Nous avons désormais une connaissance instantanée de la position de tous les véhicules et tous peuvent partager leurs informations du terrain (présence d’une mine, etc.) en temps réel.

