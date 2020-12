Alerte – Faux agents : Un tournoi « d’arnaque » au Sénégal - abamako.com

Publié le mardi 22 decembre 2020 | wiwsport.com

© Autre presse par DR

Dans le monde du football, il n’est pas rare de constater des arnaques. Le journaliste Anthony Pla, a dévoilé une nouvelle astuce d’escroquerie. Une véritable organisation se serait créée autour d’un tournoi International, où beaucoup de jeunes africains dont des sénégalais ont été victimes de ce fléau.



L’histoire est répandue dans plusieurs pays mais prend de l’ampleur au Sénégal : « Voici ce qui a tourné au Sénégal ces derniers jours et au Burkina Faso il y a plus d’un mois. Une invitation pour un stage et un tournoi international à Séville (au Sénégal), disant « pas de recrutement » et une invitation pour une inscription à un tournoi de détections qui promettait un essai a l’Atlético de Madrid (au Burkina Faso). Entre 400 et 500 jeunes se sont fait arnaquer 10 000 Francs », explique le document du journaliste qui nous est parvenu.