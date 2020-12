Vie syndicale : La PSTMN dénonce la fourberie de l’UNTM à soutenir les partants volontaires à la retraite et les compressés - abamako.com

Vie syndicale : La PSTMN dénonce la fourberie de l'UNTM à soutenir les partants volontaires à la retraite et les compressés Publié le mercredi 23 decembre 2020

Dans une déclaration lue par le coordonnateur de la PSTMN, Fousseyni Dembélé constate que l’opposition inexplicable de l’UNTM à l’application d’une loi de la république notamment la loi n°2018-007 du 16 janvier 2018 portant statut du personnel enseignant. La démarcation de l’UNTM des revendications de certaines couches socioprofessionnelles qui se réclament. « La volonté manifeste de l’UNTM à anéantir les actions des autres organisations syndicales. La volonté manifeste de l’UNTM à détériorer les conditions de travail de certains agents et à remettre en cause les acquis légaux des syndicats des travailleurs notamment l’article 39 des enseignants et l’indemnité de judicature des magistrats. L’usage abusif des doléances non professionnelles notamment la demande de recrutement massif des jeunes relevant de la seule compétence du Conseil national des jeunes… », a-t-il souligné. M. Dembélé dénonce avec énergie des pratiques qui conduisent les travailleurs maliens dans l’abime.

Le coordonnateur de la PSTMN dira que la Plateforme se donne comme objectif de mettre en place un collège syndical transitoire. Il s’agit aussi de contester la légalité et la légitimité du bureau exécutif national actuel de l’UNTM, informer et sensibiliser les travailleurs sur la crise qui couve à l’UNTM, exiger l’application des statuts et règlements intérieur au sein de l’UNTM, relire les textes régissant la représentativité dans les conseils d’administration des établissements publics et au niveau du conseil économique, social et culturel, exiger l’élaboration et le respect des plans de carrières, moraliser le monde du travail en vue d’une bonne gouvernance. Dans les jours à venir, la PSTMN envisage des actions de grande envergure.

Notons que la PSTMN est composée des centrales syndicales et des syndicats libres ou autonomes…

Mahfyla Coulibaly



EchosMedias