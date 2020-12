Bandiagara : Les populations manifestent contre l’insécurité - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Bandiagara : Les populations manifestent contre l’insécurité Publié le mercredi 23 decembre 2020 | Le Républicain

© Autre presse par DR

Marche à Gao pour dénoncer l`état de la route Sévaré- Gao

Des jeunes de Gao ont battu le pavé pour dénoncer l`état de la route Gao-Sevaré et demander à l`Etat de prendre des dispositions pour commencer les travaux de rénovation de cette route. Tweet

Hier, lundi 21 décembre 2020, à Bandiagara, des manifestants ont dénoncé l’insécurité qui frappe le centre du Mali. Les manifestants scandaient les slogans suivants : « Trop de morts, On en a marre », « Minusma dégage.»





Selon les manifestants, il ne se passe pas une journée sans qu’il y ait des cas d’assassinats, de vols et de braquages. Les auteurs de ces actes n’ont jamais été ni appréhendés ni identifiés par les autorités. D’où la colère des habitants qui exigent le départ des forces étrangères dont la Minusma. « Nous avons crié, nous avons dénoncé…, mais les autorités sont restées muettes à toutes nos demandes et propositions de sortie de crise, elles sont restées insensibles et ont commencé une attitude que nous qualifions de partisane sinon comment comprendre les attaques sur la route numéro 15 ; la quasi-totalité de nos greniers sont incendiés, nos peu de récoltes sont incendiées, les déplacés sont ici à Koro, Bandiagara et Bankass, Douentza, les autorités n’ont pas fait un simple communiqué pour compatir à plus forte raison que de venir en aide pour quoi que ce soit, nous condamnons cette attitude avec la dernière énergie. Le Mali est en train de nous abandonner à notre triste sort avec le départ des militaires qui tantôt mal équipés ou qui tantôt laissent les populations à leur propre sort ; les morts sont devenus incomptables, beaucoup de promesses ont été faites, mais pour zéro résultat, Trop c’est trop.. ! Nous demandons aux autorités de la transition le déploiement immédiat des Fama pour sécuriser la route nationale 15 et les personnes et de leurs biens ; la riposte rapide des Fama face aux attaques, le départ immédiat de la Minusma, la prise de service du nouveau gouverneur de Bandiagara, l’engagement immediat d’un processus de sortie de crise entre les protagonistes… Ayez pitié du pays dogon ! », a déclaré le porte-parole des manifestants



Source: Lerepublicainmali