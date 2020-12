L’hôpital de Sikasso classé meilleur du Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé L’hôpital de Sikasso classé meilleur du Mali Publié le mercredi 23 decembre 2020 | Le Républicain

Tweet

L’Agence Nationale d’Évaluation des Hôpitaux du Mali (ANEH) a rendu public les résultats de l’évaluation de la performance des hôpitaux du Mali au titre de l’année 2019. Il ressort de ces résultats que l’hôpital régional de Sikasso se classe premier succédant ainsi à lui-même. Il est suivi de l’hôpital Mère-Enfant le Luxemburg et de l’hôpital de Kati. C’était le lundi 21 décembre 2020 au Centre international de conférence de Bamako. Ladite cérémonie était présidée par le ministre de la santé et du développement social, Dr. Fanta Siby.





Pour la deuxième année consécutive, l’hôpital Régional de Sikasso remporte le ciwara de l’hôpital le plus performant du Mali en termes de disponibilité des médicaments essentiels, de la conformité et la disponibilité de la prise en charge des urgences, du plus haut taux de satisfaction des usagers, du plus haut taux de recouvrement des recettes, du plus bas taux de mortalité intra hospitalier, du plus bas taux de mortalité des enfants de 0 à 59 mois, etc. Il est suivi de l’hôpital Mère-Enfant le Luxemburg qui occupe la seconde place et de l’hôpital de Kati qui occupe la troisième place. On remarque que les hôpitaux de Bamako brillent par leur absence dans ce classement des hôpitaux les plus performants du Mali au titre de l’année 2019. Selon Dr. Fanta Siby, ministre de la santé et du développement social, l’évaluation de cette performance a porté sur 13 indicateurs généraux communs à tous les hôpitaux et 4 indicateurs spécifiques choisis de commun accord avec les structures hospitalières et elle a concerné 13 établissements hospitaliers : Kayes, Koulikoro (Kati) Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Bamako (Hôpital Point-G, Hôpital Gabriel Touré, IOTA, CNOS, Hôpital du Mali et l’Hôpital Mère-Enfant Le Luxembourg). L’importance de ce dispositif n’est plus à démontrer car, la stratégie de sa mise en œuvre vise à amener les hôpitaux à changer leur gouvernance et leurs pratiques avec pour conséquence une amélioration de l’offre et de la qualité des soins, explique-t-elle. Elle a ajouté qu’il apparaît également comme opportunité pour renforcer davantage le dispositif et ouvrir la voie à l’engagement de tous les acteurs vers la qualité des soins dont le respect nous permettra d’enclencher le processus d’accréditation de nos structures de santé. La première responsable du département de la santé a invité les directeurs des différents hôpitaux à redoubler d’effort, surtout en cette période critique afin de relever le défi. Le Directeur de L’Agence Nationale d’Evaluation des Hôpitaux du Mali (ANEH), le colonel-Major Karim Camara, a révélé les critères d’évaluation qui sont entre autres : la disponibilité des médicaments essentiels ; la conformité et la disponibilité de la prise en charge des urgences ; le taux de satisfaction des usagers ; le taux de recouvrement des recettes ; le taux de conformité des dossiers médicaux ; le taux de conformité de la gestion des déchets hospitaliers ; le taux moyen de disponibilité des dix examens biomédicaux ; le taux de mortalité intra hospitalier ; le taux de mortalité maternelle intra hospitalier ; le taux de mortalité des enfants de 0 à 59 mois et le taux de fonctionnalité des organes d’administration et de gestion. Le Directeur de l’hôpital régional de Sikasso, Dr. Dadé Haïdara a montré sa satisfaction pour avoir remporté le ciwara de l’hôpital le plus performant du Mali et a montré que cette victoire est le fruit de l’abnégation de tous les travailleurs de l’hôpital. Enfin, il a promis qu’ils continueront sur la même lancée afin de rester au sommet.



Moussa Samba Diallo



Source: Lerepublicainmali