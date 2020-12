Déstabilisation déjouée de la transition : De gros soupçons pèsent sur Boubou Cissé - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Déstabilisation déjouée de la transition : De gros soupçons pèsent sur Boubou Cissé Publié le mercredi 23 decembre 2020 | L’Informateur

© aBamako.com par A S

Lancement de la nouvelle version du système intégré de gestion des impôts et taxes assimilés

La cérémonie de lancement de la nouvelle version du système intégré de gestion des impôts et taxes assimilés a eu lieu le 7 Août 2017. Photo Boubou CISSE Tweet

L’ancien Premier ministre serait englué dans une tentative de déstabilisation, impliquant plusieurs personnalités, dont il en serait le principal instigateur dans l’unique dessein d’assouvir des ambitions personnelles.

La nouvelle a vite fait le tour de la capitale voire du pays. L’ancien Premier ministre serait dans une mauvaise passe. Son nom est cité dans une tentative de déstabilisation déjouée par la Sécurité d’Etat dont il serait le principal artisan. Présenté sous l’angle cet angle, Dr Boubou Cissé aurait dénoué le cordon de la bourse dans la réalisation de ce projet dans l’unique dessein d’assouvir des ambitions strictement personnelles. Plusieurs anciens dignitaires et des personnalités en fonction auraient trempé dans le coup, sans qu’on sache leur identité pour l’instant.



Par contre, on en sait un plus sur l’identité des personnes mises aux arrêts. Au nombre desquels des responsables de premier plan, notamment le directeur général du Pari mutuel urbain (PMU) Vital Robert Diop, le directeur de l’Agence de gestion du fonds d’accès universel (AGEFAU) outre le célèbre chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily communément appelé Ras Bath



Ces arrestations tombent au moment quelques jours seulement après l’entrée en vigueur de l’état d’urgence qui a soulevé une vague de protestations des organisations des droits de l’Homme, de la presse, entre autres. Les autorités empêtrées dans des difficultés – ébullition du front social, montée en flèche de l’insécurité – pourraient tenter de trouver des boucs émissaires, selon les observateurs politiques. Qui attendent de voir l’évolution de cette affaire pour être mieux fixés.



En attendant, il convient de prendre ces informations avec des pincettes. Une précaution de rigueur dictée par la minceur des présumés faits rapportés. D’ailleurs, nous ne disposons d’aucune pièce à conviction à même d’étayer les graves accusations portées.



Georges François Traoré