Mali: l’armée épinglée dans un rapport pour des crimes contre l’humanité - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mali: l’armée épinglée dans un rapport pour des crimes contre l’humanité Publié le mercredi 23 decembre 2020 | RFI

© Autre presse par DR

les Fama disposent de 14—000 soldats et ont perdu près de 150 frères d`armes ces deux derniers mois.

Tweet

Dans un rapport remis aux membres du Conseil de sécurité de l’ONU, qui a fuité dans la presse, la « Commission d’enquête internationale pour le Mali », composée d’experts internationaux indépendants, accuse les groupes armées terroristes et la milice Dan Na Amssagou de crimes contre l’humanité. Toutes les parties prenantes au conflit dont les groupes armées signataires des accords de paix mais aussi et surtout l’armée malienne sont accusées de crimes de guerre sur la période étudiée de janvier 2012 à janvier 2018.



Avec notre correspondant à Bamako, Kaourou Magassa



Le concept de « guerre propre » n'existe pas, et cela est particulièrement vrai au Mali. Couvrant une période de 6 ans, de 2012 à 2018, un rapport réalisé par des experts indépendants fait état de nombreuses exactions. Tout commence au moment où des groupes armés indépendantistes combattent l’armée régulière. L’un des faits marquants se déroule le 24 janvier 2012, ce jour, à Aguelhok dans l’extrême nord du pays, une coalition de groupes indépendantistes et terroristes massacre une centaine de soldats.