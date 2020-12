Agenda électoral : Le chronogramme des échéances - abamako.com

Agenda électoral : Le chronogramme des échéances Publié le mercredi 23 decembre 2020 | L'Essor

Après le référendum constitutionnel prévu au 2è trimestre 2021, il sera procédé à l’élection du président de la République courant 1er trimestre 2022, couplée avec celle des députés



Dans le cadre de l’organisation des prochaines échéances électorales, le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a présenté un chronogramme qui prévoit l’organisation de quatre scrutins au suffrage universel direct et une élection au suffrage indirect. Le premier mode électoral concerne le référendum constitutionnel prévu au 2è trimestre 2021, l’élection du président de la République qui sera organisée courant 1er trimestre 2022, l’élection des députés à la même période et l’élection des conseils des collectivités qui aura lieu au 4è trimestre 2021. Et le second mode a trait à l’élection des conseillers nationaux (Haut conseil des collectivités) ou des sénateurs en fonction de la nouvelle Constitution.



Ces informations ont été données, hier lors de la tenue du Cadre de concertation national par les responsables du département. Cette réunion qui s’est déroulée par visioconférence, a vu la participation du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, et des responsables des partis politiques.