Les populations, abandonnées et très remontées face à l'inertie de l'Etat par rapport à la situation sécuritaire, ont tenu à exprimer leur colère. Depuis le Lundi 21 Decembre 2020, les populations ne cessent de manifester pour réclamer leur droit à la sécurité et exiger le départ de la MINUSMA dont elle ne comprend plus la mission. Peu à peu, la situation se dégrade et sort de l'ordinaire.

Par ailleurs, dans un élan de reconnaissance, la population a aussi réaffirmé son soutien à Youssouf Toloba de Dan Nan Ambassagou à travers ces manifestations.

A voir ces derniers développements, il est impérieux que les autorités engagent un dialogue franc, sincère et responsable avec toutes les couches socioprofessionnelles y compris Youssouf Toloba pour trouver une issue favorable.







COMMUNIQUE N°0011 CAJPD SUR LA PRÉSENCE DE LA MINUSMA AU PAYS DOGON

Le Collectif des Associations de Jeunes du Pays Dogon – CAJPD a suivi avec intérêt la visite que les représentants de la MINUSMA, basés à Mopti, ont effectué ce jour 23 Décembre 2020 dans la ville de Bandiagara en vue d’échanger avec les forces vives du Pays Dogon suite aux manifestations au cours desquelles leur départ a été demandé.

Le CAJPD salue cette initiative qui, à notre avis, pourra permettre aux visiteurs ( responsables de la MINUSMA) de comprendre le niveau d’exaspération des populations face à l'insecurité. En attendant les conclusions des échanges, le CAJPD salue l’engagement de la jeunesse de Bandiagara et lui réitère toute sa reconnaissance.

Le CAJPD rappelle toutes les opinions qu’il a toujours signalé, en synergie avec les autres organisations de la société civile, que le mandant de la MINUSMA en l’état actuel ne pourra pas apporter la paix au Pays Dogon. Par conséquent, le CAJPD a toujours demandé au chef de la Mission onusienne de réclamer et obtenir auprès des Nations Unies un mandat plus robuste lui permettant d’engager, auprès des FAMa, une vraie lutte contre les terroristes qui agressent les populations civiles dont la MINUSMA a la mission de protéger. Faute de quoi, les populations ne comprendront jamais la présence, en leur coté, d’une force militaire qui ne les protège pas, ne collabore pas avec les responsables locaux, ne s’installe pas dans les zones d’insécurité, ne communique pas, ne fait que venir compter les morts et ouvrir des enquêtes.

Pour le CAJPD, la MINUSMA doit changer d’approche au Pays Dogon et c'est primordial. Pour ce faire, il l'exhorte à établir une ligne de dialogue permanent avec les leaders de la localité et soigner ses rapports avec tous les vrais acteurs de la crise du Pays Dogon.

Pour le CAJPD

Le Porte-parole

Adaman DIONGO





Bandiagara : Suite au blocage d'un convoi de la MINUSMA au abords de Bandiagara, la cheffe du bureau de la Mopti Fatou Dieng Thiam est arrivée ce matin dans la ville pour rencontrer les forces vives.

Selon une source qui a pris part à la rencontre, les échanges ont été vifs et francs entre les populations et la MINUSMA.

Madame Fatou Dieng Thiam a affirmé ceci: "dans le cadre de l'impartialité nous utiliserons jamais les armes"

Le Général Maiga de la MINUSMA a de sa part exprimer : "Je suis burkinabé mon village Arbinda a été attaqué et plus de 30 personnes ont été tuées et en aucun cas on ne peut soutenir les terroristes.

Les échanges se poursuivent et nous y reviendrons.