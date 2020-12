Le Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré se félicite de l’élection d’Amadou Diadiè Sangaré au poste de président du CNPM - abamako.com

Le Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré se félicite de l'élection d'Amadou Diadiè Sangaré au poste de président du CNPM Publié le mercredi 23 decembre 2020

© aBamako.com par AS

Le nouveau gouvernement tient son premier conseil de cabinet à la primature

Ministre des Mines, de l'Energie et l'eau, M. Lamine Seydou Traoré

Le contentieux juridique du CNPM est-il vidé pour que Amadou Diadiè Sankaré devienne officiellement le tout nouveau président? En tout état de cause, le ministre des mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré l’a adressé ses vifs remerciements pour son élection à la tête des patrons. C’était ce mardi 22 décembre 2020 lors de la cérémonie d’ouverture de la 8ème session de l’Assemblée Consulaire de la Chambre des Mines du Mali (CMM). Dans la salle bien avant le début de la cérémonie, il y avait trois chaises au présidium. Au moment où les officiels prenaient place, le ministre, Traoré l’a invité au présidium. Précipitamment, une quatrième chaise est placée pour le sieur Sankaré. Comme cela ne suffit pas, le ministre l’a félicité pour sa brillante élection à l’élection du président du CNPM dit-il. A ce que nous sachons, un contentieux juridique non élucidé reste pendant jusqu’à présent pour décider qui est le président.



maliafrique