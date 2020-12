© aBamako.com par AS

Bamako, le 05 Août 2020, La Fédération malienne de Football (FEMAFOOT), dans le cadre du redémarrage de ses activités, a offert des équipements et kits sanitaires aux clubs et ligues de football.