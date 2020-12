Rencontre Chef de la MINUSMA et Président du Conseil National de Transition - abamako.com

Le Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG) de l’ONU et Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh ANNADIF, a rendu une visite officielle au Président du Conseil National de Transition (CNT), le Colonel Malick DIAW, le lundi 21 décembre 2020. Tweet

Accompagnés des Directeurs des Divisions des Affaires électorales et des Affaires judiciaires et pénitentiaires de la Mission, le RSSG a félicité le Président du CNT pour son élection. Le RSSG a souligné le rôle fondamental du CNT pendant la transition, compte tenu des importantes réformes politiques et institutionnelles qui doivent être menées. Tout en rappelant l’importance d’un dialogue large avec toutes les parties maliennes concernées, M. ANNADIF a assuré le Colonel DIAW du soutien continu de la MINUSMA au Conseil National de Transition.



En retour, le Président du CNT a salué la visite officielle du RSSG et remercié la MINUSMA pour son soutien au Mali, avant d’affirmer que le dialogue entre les Maliens restera la clé du succès.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA