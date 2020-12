Semaine des victimes 2020: La COMADDH réunit des commissaires de la CVJR autour de la politique de réparation des victimes - abamako.com

Dans le cadre de la 5è édition de la semaine des victimes organisée par la Coalition Malienne des Défenseurs des Droits Humains (COMADDH), des commissaires de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) ont expliqué le processus de réparation des victimes des différentes crises que le Mali connues de 1960 à nos Jours aux victimes présentes au panel.



La thématique a été présentée par le duo composé du commissaire Mamoutou Diabaté et du commissaire, Me Alou KEITA, la modération était assurée par Abdoulaye DOUCOURE de l’Avocat Sans Frontière Canada. Selon les conférenciers, la politique de réparation est déjà prête et doit passer d’abord au conseil des ministres. Le projet sera porté par le Ministère en charge de la réconciliation Nationale. Le texte du décret qui doit l’accompagner est au prêt.



Les victimes ont exprimé des inquiétudes par rapport à la lenteur insoutenable du dossier de la politique de réparation des victimes qui continuent toujours de souffrir. Selon Mody Samba Touré "La CVJR doit réparer les cas d’urgence d’abord, car des victimes sont à Bamako et souffrent dans les corps et âmes.



L’assurance est vraiment donnée aux victimes par les deux commissaires de la CVJR que les victimes seront réparées, mais que cela peut prendre beaucoup de temps en raison de plusieurs facteurs. Donc les victimes doivent prendre leur mal en patience, car elles seront tôt ou tard réparées par l’Etat malien.



Fsanogo/abamako.com